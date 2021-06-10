Мнение: Коровьи намордники, спасительные яйца и пророссийские экологи

1. Западный технологический гений не перестаёт удивлять. Британские учёные придумали намордники для коров, которые могут помочь нам справиться с глобальным потеплением. Жалко животных, которых могут и вправду заставить носить эти садистские приспособления:

https://teknoblog.ru/2021/06/02/111991

Сельскохозяйственный гигант Cargill Inc. начнет продавать метанопоглощающие носимые устройства для коров. Как сообщает агентство Bloomberg, они нейтрализуют метан, выделяемый животными в результате переваривания пищи.

Аксессуар в виде маски разработал британский стартап Zelp Ltd. Он утверждает, что таким образом есть возможность снизить выбросы метана более чем наполовину. Cargill заявила, что планирует начать предлагать устройства европейским молочным фермам в 2022 году. Компании еще не назначили цену, но Zelp сообщила, что годовая абонентская плата может начинаться примерно с 80 долларов за корову.

Около 95% газа от коров выделяется при отрыжке и через нос. За первые 25 лет пребывания в атмосфере метан улавливает в 80 раз больше тепла, чем углекислый газ. Носимые устройства Zelp, размещенные над пастью коров, действуют как каталитический нейтрализатор в автомобиле.

Вентиляторы, работающие от солнечных батарей, всасывают отрыгнутый газ и улавливают его в камере с фильтром, поглощающим метан. Когда фильтр насыщается, в результате химической реакции метан превращается в угарный газ, который затем выделяется.

Zelp работает над миниатюризацией технологии и оптимизацией процесса энергопотребления внутри устройства. Он ведет переговоры с рядом потенциальных партнеров-производителей и планирует подготовить серийное производство к концу года.

Фирма нацелена на производство 50 тыс изделий в первый год и до 200 тыс изделий в следующем году. Cargill ожидает, что носимые устройства поступят в продажу во второй половине будущего года после дополнительных испытаний.

2. Американские маркетологи продолжают наживаться на страхе перед глобальным потеплением:

https://lenta.ru/news/2021/06/01/usaeggs/

В США решили спасти планету продажей дорогих яиц

В США начали продавать яйца, произведенные с учетом принципов регенеративного сельского хозяйства, причем цена нового продукта в восемь раз выше цены стандартной упаковки, пишет Bloomberg.

Регенеративное сельское хозяйство позволяет запирать в почве парниковые газы: при продаже можно утверждать, что производство яиц в таких условиях помогает бороться с изменением климата. Продукт уже появился на полках американских магазинов по цене восемь долларов за дюжину, тогда как обыкновенные яйца по-прежнему можно найти по цене менее чем в доллар.

За последнее десятилетие производителям уже удалось убедить потребителей переплачивать в четыре раза за так называемые органические яйца и в семь — за яйца кур, которые были выращены в более благоприятных условиях, отмечает Bloomberg.

Представители индустрии подчеркнули, что те потребители, которые уже готовы платить за продукты с пометками «свободный выгул кур» и «без ГМО», также поддержат и идею производства яиц, помогающего заботиться об окружающей среде. Опросы показывают, что молодое поколение обеспокоено изменением климата, а успех так называемого растительного мяса может свидетельствовать о их желании защитить окружающую среду.

Кстати, насчёт специальных яиц, необходимых для производства вакцин. Создатели «Спутника V» заявили, что они прекрасно обходятся и без них (однако «чистые» яйца нужны каким-то другим производителям вакцин):

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60bb80449a79476e7b2586b8

Центр им. Н.Ф. Гамалеи не закупает яйца для производства своей вакцины от коронавируса. Об этом сообщил «РИА Новости» его директор Александр Гинцбург.

«Для производства «Спутника V» [яйца] не нужны. Все делается на синтетических средах», — сказал Гинцбург.

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил РБК, что Россия полностью зависит от импорта куриных яиц, которые необходимы для производства вакцин, в том числе от COVID-19.

По словам Данкверта, для производства вакцин нужны яйца, свободные от патогенной микрофлоры, а в России нет специальных фабрик, на которых их производят. Поэтому все яйца, которые используются в этих целях, импортируются из-за рубежа. При этом производство яиц, которые используются в пищу, в России развито хорошо, говорит Данкверт.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с РБК признался, что России необходимо производство чистых яиц. «Да, есть ряд вакцин, в которых вирус культивируется на развивающихся куриных эмбрионах.

3. Экологи-антипотепленцы — лучшие друзья российских нефтегазовых компаний:

https://lenta.ru/news/2021/06/01/pdrk/

Нефтяные компании Royal Dutch Shell, ExxonMobil и Chevron столкнулись с серьезным давлением со стороны борцов за экологию, направленным на сокращение углеродных выбросов, и это подарок для российских «Газпрома» и «Роснефти», а также для государственных нефтяных компаний Саудовской Аравии и ОАЭ — Saudi Aramco и Abu Dhabi National Oil Company, пишет Reuters.

«Похоже, Западу в вопросе поставок придется больше полагаться на тех, кого он называет “враждебными режимами”», — цитирует Reuters высокопоставленного представителя «Газпрома».

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Западные компании стремительно расширяли свой бизнес в течение последних 50 лет, стараясь снизить зависимость от поставок с Ближнего Востока и России. Эти же компании планировали резко сократить выбросы к 2050 году, однако столкнулись с растущим давлением со стороны инвесторов, настаивающих на большем внимании к вопросам изменения климата.

26 мая Shell проиграла в противостоянии с экологическими активистами: суд обязал компанию существенно сократить выбросы, что по сути означает сокращение производства нефти и газа. При этом Shell планирует обжаловать решение суда.

Это к вопросу, почему за радикальными экологами надо следить не менее тщательно, чем за носителями других радикальных идеологий.