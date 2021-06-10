Шэрон Стоун, Роберт де Ниро, Кэти Холмс с дочерью Сури Круз и другие на открытии кинофестиваля в Нью-Йорке

В эту среду в Нью-Йорке начался очередной ежегодный международный конкурс кинофильмов Tribeca Film Festival. В первый день работы кинофорума звезды кино и телевидения были замечены на различных его площадках – от приветственного ланча до первых премьерных показов. На ланч заглянули Вупи Голдберг, звезда “Игры престолов” Кит Харингтон, Патти Смит, режиссер Даррен Аронофски, Алек и Хилария Болдуин, экс-супруг Дженнифер Лопес Марк Энтони и, конечно, Роберт ди Ниро, который является одним из основателей фестиваля.

Фильм-открытие, которым стала картина “На высоте мечты”, одной из первых посмотрели актрисы Шэрон Стоун, Хелен Хант и другие селебрити. 63-летняя Стоун пришла поддержать режиссера Джона М. Чу, известного по картине “Безумно богатые азиаты”, который представил свою новую киноработу. На дорожке в этот вечер актриса вышла в шелковом костюме-пижаме с “хищным” принтом и черной бахромой.

Шэрон Стоун Марк Энтони Кит Харрингтон Хелен Хант

На фестивале также были замечены актриса Кэти Холмс с 15-летней дочкой Сури Круз – они стали почетными гостями на премьере короткометражки “Почти год” (Almost a Year). Актриса спродюсировала это кино, в котором снялся теперь уже ее бывший бойфренд Эмилио Витоло. Появление на киносмотре стало для Кэти первым выходом в новом, свободном статусе.

О расставании пары стало известно в середине мая, но Холмс, представляя фильм на своей странице в Instagram, отметила, что Витоло “талантливый и замечательный”.

Кэти Холмс с дочкой Сури

Фестиваль Tribeca Film Festival был основан в 2002 году Робертом де Ниро, Джейном Розенталем и Крейгом Хаткоффом как реакция кинематографистов на теракты 11 сентября 2001 года. Главная цель основателей заключалась в том, чтобы восстановить деловую и социальную активность в наиболее пострадавшем районе Нижнего Манхэттена – Трайбеке. По традиции, победители фестиваля не получают крупных денежных призов, в отличие от прочих фестивалей. Приз может составить максимум 25 тысяч долларов.

В этом году фестиваль продлится до 20 июня, в рамках него покажут несколько десятков фильмов разных жанров. Соответственно, нас ждет множество ковровых дорожек, автограф-сессий и пресс-конференций с участием звезд первой величины.

Роберт де Ниро Даррен Аронофски и Патти Смит Шейла Невинс и Вупи Голдберг Вупи Голдберг и Роберт де Ниро Хилария и Алек Болдуин Джоан Смоллс Джимми Смит и Ванда де Хесус