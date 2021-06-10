От платьев с воланами до наивных украшений: 5 ярких летних трендов

Платье принцессы

Что может быть более очаровательным, чем девушка в платье? Только счастливая и улыбающаяся девушка в платье. Счастье и улыбка – за вами, с выбором платья поможет Instagram. Главное, на что стоит обратить внимание – это пышные рукава-воланы. Плюс сто очков к романтичности образа. Из практичных достоинств – такие рукава обеспечивают хорошую “вентиляцию” и “продуваемость”, что идеально для лета.

Самая актуальная длина платья – миди. Во-первых, где вы видели принцессу в мини? Во-вторых, в реалиях большого города, к сожалению, длину мини приветствуют не все. Но не будем о плохом. В любом случае, воздушное длинное платье-облако сделает вас настоящей феей, “то ли девочкой, а то ли видением”.

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Яркие цвета

Из года в год одно остается неизменным: большинство дизайнеров выбирает для своих летних коллекций самые яркие и сочные цвета, так что город напоминает террариум с экзотическими бабочками. Только вслушайтесь, какие “вкусные” названия у самых актуальных оттенков этого сезона: апероль, малина, лимонный щербет, красная смородина. Яркие, сочные, нагретые солнцем. А нотку прохлады в жаркие летние деньки привнесут бирюза, лазурь, малахит, нефрит, мята.

Не бойтесь сочетать холодные и теплые оттенки. Правило, что для образа можно выбрать максимум два контрастных цвета, больше не работает. Полная свобода самовыражения, полный вперед!

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Укороченный топ + широкие джинсы

Абсолютно беспроигрышный вариант родом из 90-х. Укороченный топ должен быть узким и плотно облегать торс. Джинсы должны быть прямыми, широкими, на высокой посадке и обязательно длинными. А если добавить к образу еще и кроссовки на платформе, то ноги станут длинными, как Бурдж-Халифа. Никаких больше укороченных джинсов! Важная деталь: между топиком и джинсами должна оставаться маленькая сексуальная полосочка обнаженного живота.

На сегодняшний день и концептуальные бренды, и масс-маркет создают огромное количество топов на все случаи жизни. Приобретите хотя бы два. Пусть один будет с длинными рукавами, вырезом-лодочкой и обнаженной спиной, а другой – с открытыми плечами.

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Костюмы

Если вы запутались в выборе наряда и порядком утомились, то универсальный костюм – это для вас. Бренды радуют изобилием различных моделей, которые можно разделить на несколько групп.

Костюм-пижама – эталон комфорта. В кино шелковые пижамы носят жены бизнесменов с Уолл-стрит, мы же рекомендуем выгуливать их с яркими аксессуарами и босоножками на шпильке – и в пир, и в мир.

@laperlalingerie @ganniБрючный костюм ввела в моду Марлен Дитрих, и с тех пор он не сдает позиций. Вдохновляйтесь образом Джулии Робертс в костюме Armani на “Золотом глобусе” 1990 года. Чем объемнее пиджак и свободнее силуэт, тем лучше. А если вам хочется чего-то необычного – выбирайте костюм ярких цветов. В таком все внимание со стороны окружающих точно будет вашим.

@ganni @alinagrigaТотальный деним тоже был, есть, и никуда в ближайшее время уходить не собирается. Ищите самые оригинальные варианты, благо их хоть отбавляй.

@ganni @ganniКостюм с шортами – отличный вариант для офиса, когда за окном +28. Только пусть шорты будут фасона “бермуды”, широкие, на высокой посадке.

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“Несерьезные” украшения

Прошлым летом дизайнеры удивили всех забавными безделушками из бисера и убедили нас, что это именно то, что нам нужно. В этом сезоне на смену бисеру пришла полимерная глина, а именно яркие, массивные кольца из нее. Такие кольца можно сделать самому, а можно приобрести у мастеров-рукодельников в Instagram.

Подобные кольца прекрасно разбавят минималистичный, монохромный образ, привнесут в него оригинальность и сбавят градус серьезности. А еще у них нет возрастного ценза. Любви, особенно к стильным вещам, все возрасты покорны.

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