Мнение: Принуждение к вакцинации

А вот и – воистину великолепный по степени откровенности аргументации – текст Глеба Кузнецова, который не только политик (от Яблока), но и ученый-биолог, причем специалист как раз в области вирусологии. Не соглашаясь ни в коей мере с общим выводом, не могу не отметить, что Глеб высказывает ту же мысль, которую я приводил тут в ЖЖ уже пару месяцев назад: путем пропаганды повысить “темпы вакцинации” не удастся никак, просто потому, что все те, кто ХОТЕЛ привиться, уже привились. Дальше – только принуждение. Европейское, конечно – в бархатных перчатках: не то что тебя будут хватать на улице солдаты, ставить раком и вкалывать НЕЧТО из большого шприца в причинное место (как в “Кавказской пленнице”); нет, всё по-европейски, гуманно – тебе просто не дадут НИЧЕГО и не пустят НИКУДА, пока ты не покажешь тот самый след от укола на заднице всем желающим. В таком случае все и побегут “добровольно” прививаться, обгоняя друг друга. Народ-то – сволочь, это ж известно. В Европе, по крайней мере, от иллюзий отделались еще до Крещения Святой Руси.

Текст Глеба (не переносящим цинизма – не читать):

Выступал сегодня на круглом столе по вакцинации. Про социально-политические ее аспекты. Вот тезисы. Они не сильно популярны, конечно, среди “благонамеренных” и “рациональных людей”, но надо, наконец, сказать правду хотя бы самим себе о том, что происходит.

1. Надо понимать, какую задачу мы решаем. «Агитируем», «воспитываем нового человека», «разъясняем опасности ковида» или занимаемся вакцинацией в целях создания иммунной прослойки. Если занимаемся вакцинацией, то необходимо понять и принять, что болтовней, привлечением авторитетных людей, опорой на медицинские авторитеты задачи не решить. То есть первично и критично для успеха – изменение законодательства в части реализации тех или иных форм принуждения к вакцинации. А не реклама в телевизоре. Резерв «самохода» вакцинного практически исчерпан. И темп не нарастить существенно. Страхом перед ковидом граждан в поликлинику не загонишь.

2. (Не)Желание людей вакцинироваться – это не следствие «доверия к институтам», «доверия к власти» и прочее словоблудие. Это следствие (не)включения механизмов того самого принуждения. Где то мягкого, а где то и не очень. Если ты в магазин должен по свежему тесту идти или вакцинному сертификату – то будут очереди за этим самым сертификатом. Все. Точка. Конец игры. Помимо принуждения прямого в мире используют кучу форм установления той или иной обязаловки – у нас ни одной. Откуда мы знаем, что аденовирусные вакцины имеют риск тромбоза у женщин средних лет? Потому что «среднего медработника» европейского – женщину средних лет – закололи AZ, а потом Джонсоном с Джонсоном, несмотря на стоны, вопли, сопли, протестные действия медицинских сообществ и скрежет зубовный. При этом в какой то момент народец стал от счастья аденовирусного разбегаться как тараканы из под тапка, когда на кухне свет включают. В один из зимних дней в Мадриде что ли из 36 тысяч назначенных вакцинаций AZ было выполнено 11 тысяч уколов. Меньше чем 1 из 3. И это дисциплинированные относительно группы граждан – медработники, соцработники, пожарные да полицейские. Вот так выглядит «повальное желание» европейцев вакцинироваться на самом деле.

Поэтому, когда вы видите где то тезис, что вот «русские чего то там не доверяют», а «европейцы, такие молодцы, доверяют» – знайте, что имеете дело либо с лжецом, либо с пропагандистом. Все одинаковые на самом деле. Если русскому соцпособие не выдать, или с работы уволить (как не обеспечивающего общественное здоровье) или в магаз не пустить – он еще и за место в очереди денег на вакцину денег заплатит.

3. Желание вакцинироваться – это социологический факт – свойственно в бОльшей степени людям более обеспеченным, образованным и вообще успешным. Тут психологический механизм ответственности за себя, свою судьбу и окружающих включается. Однако таких людей неизбежное драматическое меньшинство. И больше в процентном отношении, чем старших офицеров в армии их все равно не будет. Соответственно рационализация вакцинации – изначально ложный путь. Рациональным ответственным людям аргументы не нужны, они у них и так есть. Тем более, что подавляющее большинство просто рационализирует принятое решение о вакцинации набором аргументов, взятых из интернета. «Положительные» – положительно, отрицательные – отрицательно. То есть самый действенный элемент «переубеждения» – это как раз европейский : «Ты никогда не вернешься к нормальной жизни, пока не уколешься. А дальше, дурашка, сам думай». Не факт что европейцев не обманут (есть, как говорится, сигналы) но пока так.

4. Вакцинация – это сложный, травмирующий, пугающий поведенческий акт, который к тому же в случае ковида надо делать два раза. То есть задача создания мотивации на вакцинацию – это задача организации принуждения к этому самому поведенческому акту. А не «игра в зарницу» с антиваксерами или рассказ про ужосы красной зоны иили погребальные обычаи Индии. Соответственно – РоспотребнадзорМинздрав – мог бы проанализировать опыт разных стран по организации разных форм позитивного или негативного принуждения, а не заниматься ерундой с рекламными кампаниями, болтовней и мелкой коррупцией вокруг тестов и масокперчаток.

5. Взятый темп вакцинации означает что Россия не будет вакцинирована никогда. Хотя бы потому что нужно ревакцинировать тех кто получил вакцину осеньюзимой. А у нас еще конь не валялся даже с уязвимыми или особо важными группами вроде медработников тех же. Соответственно – закончу тем с чего начал – мы либо ставим нормальную государственную задачу по вакцинации и ее решаем. Меняя законодательство, используя разные механизмы принуждения и мотивации. Либо продолжаем преть, оперируя тезисами «отношение педсостава к вакцинации, к сожалению, не очень позитивное». Но в этом случае – давайте на этиотропные препараты хотя бы цену снизим. Не так проблему будем решать, так этак. Ситуация же сегодняшнего дня выглядит нелепой. Тем более, что существуют истории, когда государство должно применить силу. (И когда наше государство этого вообще то боялось или избегало). То самое большинство это прекрасно понимает.

И вкратце – моя позиция: не надо заниматься самообманом, “прививка” от ковида – никакая не прививка по сути. По сути это все та же “прививка от гриппа”, которая ни от какого гриппа никогда не спасала и не могла спасать по определению.