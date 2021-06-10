Российские учёные предложили делать йогурт из крапивы

Российские учёные, представляющие Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ «БелГУ»), предложили делать йогурт из экстракта крапивы. Он будет обладать тонизирующим эффектом.

Исследования провели в рамках проекта «Инновационные решения в АПК». Новая технология, предложенная отечественными разработчиками, отличается от традиционной в первую очередь тем, что на этапе заквашивания наряду с привычными рецептурными компонентами добавляется наноструктурированный сухой экстракт крапивы в количестве 250 граммов на 1 литр нормализованного коровьего молока, подогретого до 40-41°С. Стоит отметить, свойства йогурта по предложенному методу значительно улучшаются за счёт витаминов, минералов и биологически активных веществ крапивы, а также белков, жиров и углеводов.

Доценты НИУ «БелГУ» рассказали, что ещё древние греки использовали крапиву в качестве тонизирующего, ранозаживляющего и диуретического средства, которое очищает кровь и улучшает аппетит. К слову, введение наноструктурированной добавки сухого экстракта растения позволит обогатить йогурт без изменения внешнего вида, цвета, вкуса, запаха и консистенции. Это немаловажно для потребителей, выбирающих полезные продукты, но не готовых жертвовать вкусовыми качествами.

Источник: minobrnauki.gov.ru