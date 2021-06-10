 

Российские учёные предложили делать йогурт из крапивы

10.06.2021, 19:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российские учёные, представляющие Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ «БелГУ»), предложили делать йогурт из экстракта крапивы. Он будет обладать тонизирующим эффектом.
Исследования провели в рамках проекта «Инновационные решения в АПК». Новая технология, предложенная отечественными разработчиками, отличается от традиционной в первую очередь тем, что на этапе заквашивания наряду с привычными рецептурными компонентами добавляется наноструктурированный сухой экстракт крапивы в количестве 250 граммов на 1 литр нормализованного коровьего молока, подогретого до 40-41°С. Стоит отметить, свойства йогурта по предложенному методу значительно улучшаются за счёт витаминов, минералов и биологически активных веществ крапивы, а также белков, жиров и углеводов.

Доценты НИУ «БелГУ» рассказали, что ещё древние греки использовали крапиву в качестве тонизирующего, ранозаживляющего и диуретического средства, которое очищает кровь и улучшает аппетит. К слову, введение наноструктурированной добавки сухого экстракта растения позволит обогатить йогурт без изменения внешнего вида, цвета, вкуса, запаха и консистенции. Это немаловажно для потребителей, выбирающих полезные продукты, но не готовых жертвовать вкусовыми качествами.

Источник: minobrnauki.gov.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.04 / Названы нарушения, о которых говорят холодные ладони

25.12 / Упражнения на холоде быстрее сжигают жир

19.05 / Мнение: Претензии

31.12 / Что посмотреть на каникулах: советуют звезды

19.12 / Врач Лапа предупредила об опасности приема витаминов при коронавирусе

25.08 / У Софи Тернер дома стоит трон из «Игры престолов»

30.11 / Мнение: А нужен ли России рост ВВП?

08.06 / Скандалы: Чёрная метка Протасевича

28.12 / Медведев оценил вклад России в обеспечение безопасности на выборах в ЦАР

09.02 / Актер сериала “Этерна” Анар Халилов: “Как, будучи красивым, молодым, не быть смелым?”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика