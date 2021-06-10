Ученые не могут понять причину аномальности полового органа австралийской ехидны

В мире самым странным животным признана австралийская ехидна. Ученые до сих пор не могут понять аномальность ее полового органа, так как у огромного пениса целых четыре головки.

Репродуктивный орган в вертикальном положении составляет треть тела австралийской ехидны. По словам доктора Стива Джонстона, который представляет Университет Квинсленда, такой большой фаллос нужен животному, чтобы «удовлетворить ненасытную самку». Дело в том, что во время овуляции она способна спариваться с дюжиной самцов. Кроме этого, исследователи не исключают, что во время полового акта австралийская ехидна использует сразу все головки. Возможно, животные спариваются больше одного раза, но в научном мире по этому поводу пока нет однозначной версии.

Еще одна особенность полового члена австралийской ехидны – с его помощью животное не мочится. Несмотря на то, что это существо широко распространено на континенте, оно малоизучено. Его анатомические особенности удивляют ученых. Например, в коже особей есть клетки-электрорецепторы, позволяющие улавливать незначительные колебания электрического поля. Они возникают, когда движется потенциальная жертва ехидны: насекомое, червь или моллюск. Подобного органа электролокации у млекопитающих, кроме утконоса, нет.

Кроме этого, нестандартная мускулатура позволяет животному сворачиваться в шар, подобно ежу. Еще одна удивительная особенность – во время лесных пожаров в Австралии ехидна просто ложится спать.

Источник: ren.tv