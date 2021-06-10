 

Специалисты рассказали о самой полезной ягоде

10.06.2021, 19:18, Разное
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Смородина считается самой популярной ягодой, которая обладает полезными свойствами. Эксперты заявляют, что пользу несут не только плоды, а и листья, стебли, которые можно добавлять в целебные отвары.
В черной смородине содержится много витамина C, витаминов группы B. В 100 граммах ягоды имеется железо, медь, магний, кальций, антиоксиданты, антоцианы и флавоноиды. Также в ягодах есть жирные кислоты омега-3 и омега-6. Именно из-за огромного количества полезных компонентов, черную смородину применяют при многих заболеваниях. Ягодой можно лакомиться людям, которые хотят понизить холестерин или облегчить симптоматику артрита, победить бессонницу.

Также благодаря употреблению ягоды можно уменьшить воспаление суставов, снизить риски возникновения рака, улучшить кожу и зрение, снизить вероятность развития болезней сердца, атеросклероза, замедлить выпадение волос, укрепить иммунную систему, убрать симптомы герпеса. Существует много способов, как добавить черную смородину в рацион. Можно готовить желе, пюре, джемы, вино, отвар, эфирное масло.
Но из-за индивидуальной непереносимости ягоды у некоторых людей могут проявляться побочные проявления. Сюда можно отнести диарею, головную боль, проблемы со свертываемостью крови. Также следить за количеством съеденных ягод должны беременные и кормящие грудью. Перед применением черной смородины в лечебных целях лучше получить консультацию доктора.

Источник: profile.ru



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