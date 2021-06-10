 

Guardian – лидеры G7 потребуют от ВОЗ нового «прозрачного» расследования происхождения COVID-19

10.06.2021, 19:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лидеры стран «Большой семёрки» в коммюнике по итогам саммита G7 призовут к проведению нового расследования происхождения коронавируса, передаёт The Guardian. Также ожидается, что лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии призовут Россию к борьбе с хакерскими группировками.


Reuters

Лидеры саммита G7 выпустят заявление с требованием к Всемирной организации здравоохранения провести новое «прозрачное» расследование происхождения коронавируса, пишет The Guardian со ссылкой на оказавшийся в распоряжении прессы проект коммюнике встречи.

Как отмечает издание, инициатором призыва стал президент США Джо Байден, который в конце мая распорядился, чтобы американская разведка раскрыла тайну происхождения COVID-19. Однако, несмотря на подозрения, что вирус мог распространиться из лаборатории при Уханьском институте вирусологии, учёные считают наиболее вероятным объяснением естественное происхождение вируса. В начале года эксперты ВОЗ провели расследование в китайской Ухани и пришли к выводу, что лабораторное происхождение COVID-19 «крайне маловероятно».  

Ожидается, что в совместном коммюнике лидеры «Большой семёрки» также пообещают предоставить не менее 1 миллиардов дополнительных доз вакцины против COVID-19 в течение следующего года, чтобы ускорить вакцинацию в развивающихся странах. Ранее Байден заявил, что США обязуются закупить 500 миллионов доз вакцины и пожертвовать их бедным странам в рамках международной инициативы Covax.

Кроме того, в итоговом коммюнике будет поднят вопрос отмены торговых ограничений на экспорт вакцин. Также лидеры G7 намерены объявить о борьбе с принудительным трудом. В частности, речь пойдёт о необходимости принять меры против Китая из-за жестокого обращения с уйгурскими мусульманами в Синьцзяне.

Не обойдут вниманием лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии и вопрос кибератак, зачастую приписываемых российским хакерам. Так, в коммюнике «Большая семёрка» призовёт Россию к борьбе с преступными группировками, которые осуществляют кибератаки с целью получения выкупа.

Окончательная версия документа, как ожидается, будет подготовлена к 13 июню, когда завершится трёхдневная встреча в британском Корнуолле, пишет The Guardian. Тем не менее, как напоминает издание, в 2020 году во Франции лидеры отказались от публикации списка обязательств после того, как бывший американский лидер Дональд Трамп отказался подписать итоговое коммюнике.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.02 / Пушков раскрыл цель импичмента Трампа

12.07 / Невеста умерла во время свадебного банкета в Москве

03.01 / В ДТП во Львовской области пострадало девять человек

01.07 / Символ борьбы с «советской оккупацией» — власти Литвы велели убрать пляж с площади в Вильнюсе

17.12 / Глава МИД Канады не верит, что самолет МАУ в Иране разбился из-за человеческой ошибки

10.04 / Ростуризм взял на контроль ситуацию с ДТП с российскими туристами в Турции

23.09 / Сенату США рекомендовали утвердить нового посла в Украине

20.07 / В Шереметьево запустили экспресс-тестирование на коронавирус

08.10 / Финляндия продлила закрытие границ с Россией

14.05 / В Кремле отреагировали на ситуацию с Медведчуком

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика