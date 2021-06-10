Guardian – лидеры G7 потребуют от ВОЗ нового «прозрачного» расследования происхождения COVID-19

Лидеры стран «Большой семёрки» в коммюнике по итогам саммита G7 призовут к проведению нового расследования происхождения коронавируса, передаёт The Guardian. Также ожидается, что лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии призовут Россию к борьбе с хакерскими группировками.



Reuters

Лидеры саммита G7 выпустят заявление с требованием к Всемирной организации здравоохранения провести новое «прозрачное» расследование происхождения коронавируса, пишет The Guardian со ссылкой на оказавшийся в распоряжении прессы проект коммюнике встречи.

Как отмечает издание, инициатором призыва стал президент США Джо Байден, который в конце мая распорядился, чтобы американская разведка раскрыла тайну происхождения COVID-19. Однако, несмотря на подозрения, что вирус мог распространиться из лаборатории при Уханьском институте вирусологии, учёные считают наиболее вероятным объяснением естественное происхождение вируса. В начале года эксперты ВОЗ провели расследование в китайской Ухани и пришли к выводу, что лабораторное происхождение COVID-19 «крайне маловероятно».

Ожидается, что в совместном коммюнике лидеры «Большой семёрки» также пообещают предоставить не менее 1 миллиардов дополнительных доз вакцины против COVID-19 в течение следующего года, чтобы ускорить вакцинацию в развивающихся странах. Ранее Байден заявил, что США обязуются закупить 500 миллионов доз вакцины и пожертвовать их бедным странам в рамках международной инициативы Covax.

Кроме того, в итоговом коммюнике будет поднят вопрос отмены торговых ограничений на экспорт вакцин. Также лидеры G7 намерены объявить о борьбе с принудительным трудом. В частности, речь пойдёт о необходимости принять меры против Китая из-за жестокого обращения с уйгурскими мусульманами в Синьцзяне.

Не обойдут вниманием лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии и вопрос кибератак, зачастую приписываемых российским хакерам. Так, в коммюнике «Большая семёрка» призовёт Россию к борьбе с преступными группировками, которые осуществляют кибератаки с целью получения выкупа.

Окончательная версия документа, как ожидается, будет подготовлена к 13 июню, когда завершится трёхдневная встреча в британском Корнуолле, пишет The Guardian. Тем не менее, как напоминает издание, в 2020 году во Франции лидеры отказались от публикации списка обязательств после того, как бывший американский лидер Дональд Трамп отказался подписать итоговое коммюнике.