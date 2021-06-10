 

Школьник на спор соблазнил учительницу

10.06.2021, 19:08, Разное
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В селе Ольха Красноярского края 27-летняя учительница местной школы попалась на романтических отношений с девятиклассником, передает Общественная служба новостей. Ей грозит уголовный срок.

Все началось со спора школьника со своими товарищами. Они условились, что если у молодого человека получится получить расположение преподавательницы, то он получит тысячу рублей.

Ради достижения цели мальчик стал активно участвовать в школьной жизни. Девушка обратила внимание на старательного ученика. У них завязались дружеские отношения, которые переросли в любовные.

Об этой связи узнал гражданский муж преподавательницы. Он нажаловался руководству школы.



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