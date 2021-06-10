Зоолог объяснил жителям Мытищ, как вести себя при встрече с медведем

Медведь, который бродит в Мытищах, находится в поиске еды, но человек ему не нужен, поэтому при встрече с животным нужно незамедлительно спокойно попытаться уйти с его пути как можно дальше, рассказал газете ВЗГЛЯД доктор биологических наук, зоолог Илья Володин.

В администрации города Мытищи сообщили, что начали поиск бурого медведя, которого ранее на неделе видели в округе. Отмечается, что все оперативные службы предупреждены, проинформированы, куда сообщать о животном, и приведены в готовность.

«Медведь для человека, конечно же, опасен. Где бы он ни был рожден и сколько бы не прожил в неволе, он – хищник. И он очень сильный. Он хочет кушать, поэтому находится в поисках еды. Но человек для него – муравей, которого он особо не замечает. То есть мы для него мелкие жучки, нужно ему дотянуться до еды – дотянется. А если ему по дороге будет кто-то мешать, то он его просто задавит», – говорит Володин.

Второй исход событий, это когда медведь может испугаться, продолжает зоолог. А его испуг будет выражаться в том, что зверь начнет все вокруг себя крушить, как слон в посудной лавке. Если ему под ноги попадется человек, то живым сможет вряд ли остаться.

«Если вы увидите медведя, то ни в коем случае не стоит вставать у него на пути, подходить ближе. Нужно постараться уйти подальше на безопасное расстояние: чем дальше, тем лучше, чтобы он как минимум пропал из видимости. Не нужно привлекать к себе внимание громкими воплями, маханием руками или бегом. Нужно как можно скорее убраться с его пути, если есть возможность», – рекомендует собеседник.

Он объясняет, что непреодолимых преград для медведя нет: он умеет лазить по деревьям, плавать и быстро бегать, поэтому лучшим решением будет скрыться, тихо отойти как можно дальше.

«Но, собственно говоря, человек ему не нужен. У него нет личной мести человечеству или конкретным людям. Но он может быть возбужден и начать в такой ситуации просто нападать абсолютно на всех, кто ему мешает скрыться, спрятаться. При встрече с медведем нужно срочно уходить с его пути, можно запереться в машине. Пусть лучше ее он разнесет, чем человека», – заключил Володин.

Ранее сообщалось, что ночью в Мытищах медведь сбежал из гольф-клуба, а силовики пытаются его поймать, однако в заведении информацию о том, что животное принадлежит им, опровергли.