 

В Петербурге начали штрафовать выпускников за шпаргалки

10.06.2021, 19:02, Новости дня
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Мировые судьи Санкт-Петербурга начали рассматривать первые дела об административных правонарушениях учащихся на экзаменах, следует из информации в картотеки.

В пресс-службе сообщили, что в отношении выпускников, попытавшихся списать, составляются протоколы по пункту 4 статьи 19.30 КоАП РФ («Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации»), передает «Фонтанка».

С начала экзаменационной кампании в картотеке мировых судов Петербурга зарегистрировано два дела. По одному из них вынесено решение.

Как следует из информации в картотеке, выпускница на государственном экзамене по русскому языку (проводится для тех, кто отказался сдавать ЕГЭ) пронесла телефон. Девушка вину признала. Суд назначил ей наказание в виде трех тыс. рублей штрафа. Из-за нарушения результат экзамена аннулируется. Пересдать его можно в сентябре.

31 мая одиннадцатиклассники Камчатки, Чукотки, Сахалинской и Магаданской областей приступили к сдаче первого Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии, географии и литературе, сообщили в региональных правительствах.



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