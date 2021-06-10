Мнение: “Медуза” закрывается. Или не закрывается

Главред "Медузы" объявила о том, что издание будет закрываться, а потом опровергла "Голос Америки", который все это разнес. Тем не менее, если пройти по ссылке, то там прямо написано, что проект будет закрыт https://www.golosameriki.com/a/status-of-foreign-agent/5919947.html

Указаны следующие причины.

1. За прошедший месяц издание потеряло 2 млн. долларов дохода из-за внесения в список иноагентов.

2. Госорганы отказываются общаться с "Медузой" из-за статуса иноагентов.

3. Журналисты увольняются из издания из-за статуса иноагента. Оставшиеся затрудняются писать ежемесячные отчеты в Министерство Юстиции.

4. Рекламодатели избегают "Медузу" из-за статуса иноагента.

5. "Медузе" надоело везде указывать, что она является иноагентом.

6. "Повар Путина" Пригожин угрожал "Медузе" и сравнивал ее журналистов с врагами народа аля СССР.

Ввиду этого "Медуза" в прежнем виде прекратит свое существование (или не прекратит).

Издание будет реструктуризировано и продолжит свою деятельность в какой-то иной форме.

Спешные опровержения "Голоса Америки" указывают на то, что Тимченко сболтнула что-то лишнее.

До кучи.

1. Хованского доставили в суд, где будет решаться вопрос о мере пресечения.



Твое лицо, когда СК РФ записал на тебя дисс и выложил на Ютуб.

2. И еще одно знатное ЕЖГ. "Мизулина – Родина нашего страха".

Заведено уголовное дело на Дудя. По требованию дочки Мизулиной. Дудя обвиняют в пропаганде наркотиков в его роликах с рэперами и блогерами.

Но как по мне, самое большое количество наркотиков употреблялось в ролике про ГУЛАГ, который не обсмеял только ленивый. Но к тому ролику у правосудия вопросов нет, а вот к рэперам и блогерам есть.

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