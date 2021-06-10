Мнение: Аутоимунное заболевание

Дело против Хованского и заведенное дело против Дудя (якобы за пропаганду наркотиков) – это неизбежное следствие спущенной с цепи машины террора. Она должна перемалывать людей вне зависимости от чего-либо. В социальный организм введена лошадиная доза лекарства, не просто повышающего имуннитет, а выводящая его на зашкаливающие уровни. Имунная система начинает жрать всё, что ей попадается на пути и хотя бы фантомно кажущееся угрозой.

При этом система продолжает закидываться всё новыми таблетками и вытягивает свой иммунитет на все более высокий уровень. Чем это закончится – аутоимунным заболеванием, когда потерявшие берега лимфоциты перестанут разбирать, кто тут свой, кто чужой и начнут жрать весь организм буквально насквозь.

Это итог любого террористического образования. Какое-то подыхает раньше, какое-то попозже. Но причина всегда одна: жизнь – это баланс. Неспособность выдерживать этот баланс (а в случае с социальной системой это всегда следствие ужасающей некомпетентности и невежества управляющей системой страты) приводит к "схлопыванию" пространства решений и к террору, как последнему кажущемуся удачным механизму удержания контроля.

Увы, но это иллюзия. Но диктаторы всегда осознают это в момент, когда их вытаскивают из какого-то канализационного коллектора или волокут к стене вместе с женой. И каждый раз каждому новому недоумку кажется, что уж он-то предусмотрел всё, и с ним такое точно случиться не может. И каждый раз они заканчивают одним и тем же.

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