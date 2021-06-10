В сети появился первый тизер фильма “Брат 3” с рэпером Птахой

Сегодня на официальном YouTube-канале картины под названием “Брат 3” появился первый анонсирующий ролик. В кадре тизера двое вооруженных людей – режиссер Валерий Переверзев и исполнитель одной из ролей рэпер Птаха. Давид Нуриев (настоящее имя рэпера) задает своему собеседнику вопрос:

Вот скажи мне, цыган, в чем правда?

И получает ожидаемый ответ:

В силе.

Согласно обнародованному синопсису картины, фильм “Брат 3” расскажет “о неудачливых грабителях, генеральской дочке с ее любовью к уличному художнику и суровых буднях одной преступной группировки”. Автор идеи, сценарист и режиссер картины – независимый художник Валерий Переверзев – заверил киноманов, что его работа не имеет никакого отношения к культовым фильмам ныне покойного Алексея Балабанова “Брат” и “Брат 2” с Сергеем Бодровым-младшим в главной роли, и не является ни их продолжением, ни приквелом. Однако опубликованный сегодня тизер вызвал негативную реакции публики – большинство интернет-пользователей уверены, что авторы нового кино спекулируют на идеях балабановской дилогии, и советуют режиссеру как минимум сменить название.

Съемки картины “Брат 3” начались в апреле этого года в Тамбове. В съемках заняты братья Владимир и Юрий Торсуевы, Дмитрий Сафонов, Антон Зацепин, рэпер Птаха (Давид Нуриев), а также Оливье Сиу, сын художника Никаса Сафронова Дмитрий и Эрик Робертс. Авторы будущей картины обещают, что в ближайшее время опубликуют еще три тизера. Когда выйдет новая картина, создатели пока не афишируют.

Режиссер картины “Брат 3” Валерий Переверзев

Напомним, что криминальная драма Алексея Балабанова “Брат” с Сергеем Бодровым-младшим и Виктором Сухоруковым в главных ролях вышла на экраны в 1997 году и стала гимном целого поколения, а главный герой – Данила Багров – героем своего времени. Вышедший следом в 2000-м “Брат 2” не разочаровал поклонников и стал логичным продолжением.