Босоножки носим с красивым педикюром: несколько модных и простых вариантов дизайна на лето 2021 года

В летний период девушки обычно носят босоножки и сандалии. Очень важно для тех, кто носит такую обувь, чтобы ножки были ухоженными. Поэтому нужно обязательно делать летом стильный педикюр. Интересные идеи будут рассмотрены в статье.

Пастельный

Стильно смотрится педикюр в нежных тонах. Отметим, что пастельные оттенки замечательно подчеркивают загар.

Красный

В этом сезоне моден этот цвет. Выбирайте подходящий оттенок красного. Это цвет ярких цветов и спелых фруктов. Можете на одном или двух ногтях сделать принт, соответствующий летней тематике и гармонирующий с цветом остальных ногтей.

Педикюр с глиттером

Это наилучший вариант привлечь внимание к ножкам. Педикюр с глиттером эффектно сияет на солнце.

Френч

Если вам нравится французский маникюр, то можете сделать такой же педикюр. Есть различные варианты френча. Можно сделать такой педикюр на одном ногте или на всех.

Педикюр с морским дизайном

Можно украсить педикюр дизайном, напоминающим о прекрасно проведенном времени на море. Как правило, его делают лишь на большом пальце. Можно нарисовать пальмы, рыбок или морских обитателей на фоне желтого песка.

Фруктовый педикюр

Такой дизайн очень простой. Рисовать фрукты на ногтях легко и просто. Поэтому вы сможете без особо труда украсить ноготки на ножках малиной, клубникой или дольками апельсина. Смотрится такой педикюр задорно и свежо.

Бирюзовый

Этот педикюр балансирует на грани элегантности и сдержанности. Сделать его может каждая барышня самостоятельно, потому что он очень простой. Бирюзовый цвет идеально сочетается с джинсами. Он хорошо подчеркивает загар.

С неоновым свечением

Неоновые лаки – это привлекательные оттенки, завораживающие своим свечением в темноте. Этим летом они в тренде. Наносить лак нужно в два слоя. Тогда неоновый оттенок будет ярче.

Дизайн с акцентом

Лето – это солнечная, яркая и веселая пора. Педикюр должен помогать создавать хорошее настроение и вписываться в праздник красок. Сделать это легко. Нужно лишь покрыть ногти разноцветными лаками. Особый акцент можно сделать на одном ногте или на двух, изобразив на ногтевых пластинах яркий абстрактный рисунок.