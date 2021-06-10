 

Вакцинация снижает риск инфицирования коронавирусом непривитых людей

10.06.2021, 18:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Привитые против COVID-19 люди редко заражаются коронавирусом. Кроме того, в случае инфицирования у них ниже вирусная нагрузка. Поэтому следует ожидать, что массовая кампания вакцинации должна вести к снижению числа заражений. С другой стороны, она способна провоцировать изменение поведения людей: они могут хуже соблюдать меры профилактики болезни. Поэтому сложно предсказать, как повлияет вакцинация на риск заражения непривитых людей.

В Израиле массовая вакцинация началась 19 декабря 2020 года, первую дозу вакцины производства Pfizer–BioNTech в течение девяти недель людей получила почти половина взрослого населения. Чтобы оценить, как влияла вакцинация на риск заражения непривитых людей, ученые оценили показатели заболеваемости COVID-19 в 177 общинах с различным уровнем охвата вакцинацией с декабря 2020 по март 2021 года. Дополнительно они проанализировали данные о детях до 16 лет, на которых кампания не распространялась. Ученых интересовало, как меняется количество положительных ПЦР-тестов на SARS-CoV-2 в различных общинах в определенные промежутки времени.

Оказалось, что в среднем при увеличении количества вакцинированных людей на каждые 20% число положительных тестов сокращалось примерно вдвое.

Ученые отмечают, что результаты их исследования не учитывают естественный иммунитет против коронавируса у людей, переболевших COVID-19. Они считают, что наблюдаемое сокращение количества новых случаев болезни среди непривитых людей на фоне массовой вакцинации – хорошая новость. В дальнейшем они хотят оценить возможности кампании вакцинации в создании коллективного иммунитета.  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.10 / Ушедших из сборной Белоруссии бастующих спортсменов заменят силовиками

01.01 / Экономика: Каким будет курс рубля в 2021 году?

18.11 / Эксперты РАН предложили поднять российскую экономику через индексацию зарплат и пенсий

08.04 / Мнение: Будет немножечко наказан…

27.11 / Обнаруженное на пляже существо оказалось «самым красивым убийцей»

18.11 / Ученые: Диета, богатая белком, снижает риск ранней смерти на 12%

25.10 / Острова Вануату признали эффективность российской вакцины

10.11 / Новый антирекорд: в России от коронавируса впервые умер пациент младше 37 лет

20.01 / Кадыров рассказал о ликвидации террориста в Чечне

03.11 / Эксперт заявил об углублении политического кризиса в Белоруссии: Следующим шагом станет дефолт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика