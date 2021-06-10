Вакцинация снижает риск инфицирования коронавирусом непривитых людей



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Привитые против COVID-19 люди редко заражаются коронавирусом. Кроме того, в случае инфицирования у них ниже вирусная нагрузка. Поэтому следует ожидать, что массовая кампания вакцинации должна вести к снижению числа заражений. С другой стороны, она способна провоцировать изменение поведения людей: они могут хуже соблюдать меры профилактики болезни. Поэтому сложно предсказать, как повлияет вакцинация на риск заражения непривитых людей.

В Израиле массовая вакцинация началась 19 декабря 2020 года, первую дозу вакцины производства Pfizer–BioNTech в течение девяти недель людей получила почти половина взрослого населения. Чтобы оценить, как влияла вакцинация на риск заражения непривитых людей, ученые оценили показатели заболеваемости COVID-19 в 177 общинах с различным уровнем охвата вакцинацией с декабря 2020 по март 2021 года. Дополнительно они проанализировали данные о детях до 16 лет, на которых кампания не распространялась. Ученых интересовало, как меняется количество положительных ПЦР-тестов на SARS-CoV-2 в различных общинах в определенные промежутки времени.

Оказалось, что в среднем при увеличении количества вакцинированных людей на каждые 20% число положительных тестов сокращалось примерно вдвое.

Ученые отмечают, что результаты их исследования не учитывают естественный иммунитет против коронавируса у людей, переболевших COVID-19. Они считают, что наблюдаемое сокращение количества новых случаев болезни среди непривитых людей на фоне массовой вакцинации – хорошая новость. В дальнейшем они хотят оценить возможности кампании вакцинации в создании коллективного иммунитета.