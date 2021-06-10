 

Ученые: У людей с заболеванием суставов повышенный риск болезни Паркинсона

10.06.2021, 18:22, Разное
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Ученые, которые представляют Национальный университет Тайваня, пришли к выводам, что люди с заболеванием суставов подвержены большему риску развития болезни Паркинсона. Речь идет о таком недуге как остеоартрит.
Эксперты изучили данные более 33 тысяч пациентов с заболеванием суставов, возраст которых был от 50 до 64 лет. Информацию об их состоянии здоровья они сравнили с показателями аналогичной группы людей без остеоартрита. Оказалось, что у пациентов, которые страдали от остеоартрита тазобедренного и коленного суставов, на 41% чаще диагностировали болезнь Паркинсона. Точную взаимосвязь между этими заболеваниями исследователи пока не установили. Известно только, что оба недуга связаны с воспалительными процессами в организме.

По словам старшего автора исследования Шин-Лян Пана, болезни в такой связке увеличивают риск падения пациента. Кроме этого, нарушения подвижности, которые связаны с остеоартритом, на самом деле могут быть ранними признаками развития болезни Паркинсона. Врачи должны принимать во внимание потенциальную связь между этими заболеваниями.

Источник: medikforum.ru



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