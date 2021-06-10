 

Ученые открыли кардинальный способ борьбы с распространением лихорадки денге

10.06.2021, 18:22, Разное
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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого разработали биологический способ борьбы с распространением лихорадки денге. Методика позволила снизить риск инфицирования людей упомянутым вирусом на 77%.
Как объяснили ученые, представляющие Бостонский университет (США), болезнь, ежегодно поражающая до 400 миллионов человек на планете, разносится комарами-москитами. В рамках исследования насекомых-возбудителей заразили бактерией Wolbachia, при этом, по заверениям исследователей, данный микроорганизм не наносит вреда ни людям, ни самим объектам фауны. Механизм же противодействия распространению лихорадки заключается в том, что внутри организма москитов бактерия занимает те же полости, в которых традиционно размещается возбудитель – тем самым, метаморфоза лишает инфекцию ресурсов. Инновационная методика уже была испытана специалистами на территории Индонезии. В частности, после того, как в столице страны Джакарте было размещено 5 миллионов комариных яиц, которых инфицировали бактерией, дальнейшая динамика показало нарушение репликации вируса, и как следствие – снижение риска заражения при контакте с москитами на 77%.

Один из авторов исследования, профессор Дэвид Хамер информировал, что результаты компьютерного моделирования дают основание предположить полное искоренение лихорадки денге за счет заражения Wolbachia уже в недалекой перспективе. Кроме того, методика показала себя потенциально перспективной и в борьбе с рядом других переносимых комарами трансмиссионных заболеваний, среди которых – вирус Зика, желтая лихорадка и вирус чикунгунья. Материалы исследования были опубликованы в BBC.

Источник: plus-one.ru



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