 

Эксперты заявили, что нехватка витамина D вызывает изменения в организме

10.06.2021, 18:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Медики рассказали, что дефицит витамина D может провоцировать некоторые изменения в организме человека. Преобразования могут затронуть головной мозг и проявиться психоневрологической симптоматикой.
Витамин D необходим организму для регуляции уровня кальция, а также помогает нормальному функционированию иммунной системы. По анализу крови можно понять, есть ли у человека недостаточность вещества, но имеются и ключевые признаки, которые могут сигнализировать о дефиците.

Сначала у больного возникает постоянная усталость. Исследование, которое опубликовали в издании Medecine, говорит о том, что нехватка компонента взаимосвязана и с частыми головными болями, депрессивным состоянием и понижением когнитивных функций.

Также дефицит витамина D влияет и на опорно-двигательный аппарат. Ученые полагают, что компонент играет важную роль в функционировании мышц и костей. Если его недостаточно, то появляется боль в костях, мышцах, слабость, переломы, учащаются падения. Так как симптомы проблемы неспецифичны, следует внимательно смотреть на содержание вещества в крови больных. При подозрении недостаточности витамина D нужно обязательно посетить доктора и сдать анализ крови.

Источник: profile.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.10 / Зачем холостячке Виктории Коротковой Гелик? – Личное мнение

18.12 / Путина задел резкий рост цен на продукты: Это что такое?

10.02 / Число заразившихся коронавирусом в России превысило 4 миллиона

27.10 / Путин пошутил о происхождении коронавируса

16.09 / Проблемы Huawei только начинаются: Флагман Huawei Mate X2 в этом году не выйдет

11.02 / Красиво жить не запретишь……

04.05 / Мнение: Письмо: “Как избавиться от ненормальной привязанности?”

29.08 / В Сыктывкаре представили сиквел фильма “Шугалей” о работе социолога в ливийской тюрьме

13.02 / Альбину Джанабаеву раскритиковали за откровенное фото для мужского журнала

02.03 / На автомойке под Москвой вспыхнул крупных пожар

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика