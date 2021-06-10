Эксперты заявили, что нехватка витамина D вызывает изменения в организме

Медики рассказали, что дефицит витамина D может провоцировать некоторые изменения в организме человека. Преобразования могут затронуть головной мозг и проявиться психоневрологической симптоматикой.

Витамин D необходим организму для регуляции уровня кальция, а также помогает нормальному функционированию иммунной системы. По анализу крови можно понять, есть ли у человека недостаточность вещества, но имеются и ключевые признаки, которые могут сигнализировать о дефиците.

Сначала у больного возникает постоянная усталость. Исследование, которое опубликовали в издании Medecine, говорит о том, что нехватка компонента взаимосвязана и с частыми головными болями, депрессивным состоянием и понижением когнитивных функций.

Также дефицит витамина D влияет и на опорно-двигательный аппарат. Ученые полагают, что компонент играет важную роль в функционировании мышц и костей. Если его недостаточно, то появляется боль в костях, мышцах, слабость, переломы, учащаются падения. Так как симптомы проблемы неспецифичны, следует внимательно смотреть на содержание вещества в крови больных. При подозрении недостаточности витамина D нужно обязательно посетить доктора и сдать анализ крови.

Источник: profile.ru