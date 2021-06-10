 

В Британии фермер использует коровий навоз для майнинга криптовалюты

10.06.2021, 18:20, Новости дня
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Как отмечает издание, благодаря анаэробному сбраживанию Хьюз получает из навоза метан. Этим газом питаются большие двигатели, преобразующие его в электроэнергию.

Две третьих получаемой энергии используется для электроснабжения самой фермы и автопарка, а оставшаяся треть питает майнинговые установки, которые состоят из графических процессоров. На данный момент фермер добывает только криптовалюту Ethereum (эфириум).

Контекст:

Криптовалютный рынок начал активно развиваться в 2010-х годах. На данный момент существует 1500 видов криптовалют, общая капитализация рынка достигает $1,5 млрд.

Ethereum – вторая по популярности и стоимости криптовалюта после биткоина. По данным биржи Coindesk, 1 эфириум на 10 июня стоит около $2,5 тыс. 

Майнинг (добыча) криптовалюты сопряжен с высоким потреблением электроэнергии компьютерами или так называемыми фермами. Из-за халвинга добыча криптовалют становится менее выгодной и иногда не покрывает затраты на электроэнергию. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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