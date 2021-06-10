 

Крищенко: Следователи сообщили главе участковой комиссии в Дарницком районе о подозрении в фальсификации избирательного протокола

10.06.2021, 18:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как отмечают в пресс-службе, в октябре 2020 года в полицию поступила информация, что во время сдачи избирательной документации выявлены нарушения: председатель территориальной избирательной комиссии в Дарницком районе обнаружил арифметическую ошибку в протоколе.

Крищенко рассказал, что правоохранители опросили главу территориальной избирательной комиссии, которая сообщила, что во время проверки результатов голосования официальный наблюдатель обнаружил неточности в подсчете голосов за две партийные организации.

“После выявления расхождений в подсчете голосов главе участковой избирательной комиссии было предложено исправить неточности. Однако в новый бланк протокола женщина снова внесла ложные сведения, при этом членам своей комиссии она сообщила, что протоколы приняты без замечаний. Мы задокументировали этот факт, изъяли указанную документацию и направили ее на почерковедческую экспертизу, которая подтвердила факт фальсификации протокола”, – сообщил глава киевской полиции.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 4 ст. 158-3 Уголовного кодекса (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума). Женщине сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.03 / В Сумах задержали мужчину, угрожавшего взорвать отделение полиции

18.02 / Штамм коронавируса вызвал снижение иммунного ответа на вакцину Pfizer

31.08 / В Севастополе подвели итоги работы врио губернатора за август

21.04 / Стало известно о планах новой высылки российских дипломатов из Чехии

29.08 / Производитель получил разрешение на серийное производство новейшей российской торпеды

05.06 / Определились футбольные клубы, которые вышли в УПЛ из Первой лиги

15.10 / Макрон высказался об отношениях с Россией

14.12 / Кравчук: Я резко критикую тех, кто подписал Минские договоренности, которые нельзя выполнить

28.12 / Белковский: Навальному важно доказать, что омские врачи – убийцы, и многие верят

24.05 / Белый дом заявил о неготовности считать посадку рейса Ryanair в Минске угоном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика