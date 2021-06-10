Крищенко: Следователи сообщили главе участковой комиссии в Дарницком районе о подозрении в фальсификации избирательного протокола

Как отмечают в пресс-службе, в октябре 2020 года в полицию поступила информация, что во время сдачи избирательной документации выявлены нарушения: председатель территориальной избирательной комиссии в Дарницком районе обнаружил арифметическую ошибку в протоколе.

Крищенко рассказал, что правоохранители опросили главу территориальной избирательной комиссии, которая сообщила, что во время проверки результатов голосования официальный наблюдатель обнаружил неточности в подсчете голосов за две партийные организации.

“После выявления расхождений в подсчете голосов главе участковой избирательной комиссии было предложено исправить неточности. Однако в новый бланк протокола женщина снова внесла ложные сведения, при этом членам своей комиссии она сообщила, что протоколы приняты без замечаний. Мы задокументировали этот факт, изъяли указанную документацию и направили ее на почерковедческую экспертизу, которая подтвердила факт фальсификации протокола”, – сообщил глава киевской полиции.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 4 ст. 158-3 Уголовного кодекса (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума). Женщине сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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