 

Байден оскорбил британцев нецензурной оговоркой

10.06.2021, 18:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава государства накануне выступил перед американскими военнослужащими на базе Милденхолл в Великобритании. Говоря о сотрудничестве армий США и Соединенного Королевства, Джо Байден произнес RFA вместо RAF (последняя аббревиатура обозначает “Королевские военно-воздушные силы”).

На оплошность обратили внимание британские СМИ. По мнению журналистов, своей оговоркой Байден оскорбил военных. В зависимости от контекста RFA может переводиться как аббревиатура “Вспомогательного Королевского флота”, либо обозначать нецензурное выражение.

Ранее “Дни.ру” написали еще об одной ошибке президента Соединенных Штатов. Во время выступления Байден случайно сказал ругательство вместо слова flags (флаги – Прим.ред.). Реакция общества была неоднозначной: одни посмеялись над политиком, другие стали беспокоиться о его состоянии.

Отметим, что сам Джо Байден с юмором относится к своим промахам. Так, в ходе недавней встречи с работниками завода Ford он пошутил, что был избран в сенат США 180 лет назад. Таким образом политик посмеялся над своей прошлогодней оговоркой. Подробности – здесь.

На следующей неделе Джо Байден встретится с главой России Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в Женеве на вилле La Grange.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.02 / Тихановская представила белорусам план победы над Лукашенко: Коллективно давить

10.10 / Мнение: Послали – иди

10.03 / Медики: Прерывистое голодание при диабете 2 типа снижает уровень сахара в крови за счет контроля уровня инсулина

14.11 / Названа причина смерти Армена Джигарханяна

21.04 / Железный хлеб

11.01 / Мнение: Прощальная гастроль Помпео

13.12 / Николая Валуева избили в Госдуме за неправильное голосование

29.12 / Журналист напомнил армянам о преступлениях против азербайджанцев

29.05 / Мнение: Письмо: “Послали дважды”

15.02 / Скандалы: Взлет и крах хозяина Черкизона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика