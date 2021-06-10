Надеть корону и уцелеть

11 июня начинается долгожданный чемпионат Европы по футболу.



Фото: EPA

Отмененный год назад из-за пандемии масштабный турнир все-таки состоится. Впервые в истории первенство с 24 участниками пройдет сразу в 11 городах. Хотя изначально принимать матчи юбилейного Евро-2020 должны были 12 старосветских стадионов. Но Дублин, так и не выбравшийся из ковидного офсайда, лишился пятнистого праздника. Зато в Санкт-Петербурге, получившем ирландский кусочек пирога, теперь пройдет не четыре, а семь поединков, что позволит российской публике не только пошуметь за трехцветную дружину в матчах с Бельгией и Финляндией, но и увидеть еще сборные Швеции, Словакии и Польши, которые сообразят на троих на Крестовском острове. Там же состоится и один из четвертьфиналов.

Испанская же часть первенства переехала из Бильбао, отказавшегося по соображениям безопасности пускать даже ограниченное количество зрителей на трибуны, в Севилью. Кстати, почти все аккредитованные арены могут быть заполнены примерно на треть от общей вместимости, а вот в Северной столице и Баку квота посещаемости составляет 50 процентов.

Примечательно, что официальным спонсором крутого состязания вместо нефтяной азербайджанской компании внезапно стал «Газпром». Но едва ли данный факт добавляет вистов «чемпионам наших сердец», снова превратившимся после домашнего мундиаля в деревянную армию и занимающим в рейтинге ФИФА 38-е место. Тем не менее Станислав Черчесов пообещал сделать все возможное, чтобы как минимум повторить бронзовый хиддинковский подвиг тринадцатилетней давности. Что ж,

континентальный форум — это в каком-то роде наш турнир: сборная СССР четырежды играла в решающих матчах. И именно она и победила в самом первом Кубке Европы в 1960 году.

К слову, недавний опрос показал, что для отечественных болельщиков любимым футболистом по-прежнему является Лев Яшин. А вот среди современных русскоязычных кудесников в гетрах фанаты отмечают Артема Дзюбу, Александра Головина, Юрия Жиркова.

Итак, «Новая» представляет российскую «банду» и трех ее соперников по группе, а также еще восемь национальных команд, которые пользуются наибольшей симпатией у жителей нашей страны и у которых, согласно прогнозу букмекеров, отличные шансы на золото.

Если исходить из стоимости батальонов, то открыть шампанское и поднять над головой кубок Анри Делоне 11 июля на легендарном «Уэмбли» должны его хозяева, англичане, или действующие чемпионы мира — французы. Что касается избалованных большими гонорарами парней в майках с двуглавым орлом (между прочим, форму сборной РФ британский таблоид Mirror поставил на второе место по красоте), то они обязаны выплывать в плей-офф. Напомню: по новому регламенту из группы теперь могут выйти и бригады, занявшие третьи места.

Однако, как известно, ценники и зарплаты артистов и дирижеров на качество футбольных мелодий и результат не всегда влияют со знаком плюс. Например, форвард «мушкетеров» Килиан Мбаппе в 450 (!) раз дороже финского защитника Роберта Иванова. Но не факт, что окажется полезнее…

БЕЛЬГИЯ

Стоимость команды и самый дорогой игрок (по данным сайта www.transfermarkt.de): 669 млн евро, Ромелу Лукаку — 100 млн евро.

Тренер и его годовая зарплата: Роберто Мартинес, 1,2 млн евро.

Минусы: занимающие первую строчку в рейтинге ФИФА «красные дьяволы» не умеют сражаться через не могу и всякий раз сдуваются в судьбоносных схватках.

Плюсы: атакующей линии «демонов» (Де Брюйне, Азар, Лукаку) завидуют все сборные: 40 мячей в 10 матчах отборочного турнира — это фантастика.

Любопытный факт: игры бельгийцев освещаются на двух языках — нидерландском и французском.

Котировки букмекеров на итоговую победу: 7.

Цитата: «Мне очень нравится, как мы творим на лужайках. Но после Евро я в любом случае завершу карьеру в сборной» (Ромелу Лукаку).

Выступления на чемпионатах Европы (3 последних турнира): 2008, 2012 — не прошли отбор, 2016 — 1/4 финала.

ДАНИЯ

Стоимость команды и самый дорогой игрок: 310 млн евро, Кристиан Эриксен — 40 млн евро.

Тренер и его годовая зарплата: Каспер Хьюлманд, 270 тыс. евро.

Минусы: у викингов, которые лишь однажды встречались с Россией (в товарищеском спарринге в 2012 году), отсутствует забивной форвард.

Плюсы: под настроение хорошо организованная «алая гвардия», не потерпевшая в квалификации ни одного поражения, заколет любого. С топ-сборными рубится насмерть.

Любопытный факт: власти Дании отказались пускать на трибуны в Копенгагене российских болельщиков.

Котировки букмекеров: 35.

Цитата: «Все помнят неожиданную победу парней Меллер-Нильсена на Евро-1992 и невероятную радость всей страны. Я постараюсь, чтобы мои дети испытали подобную эйфорию» (Каспер Хьюлманд).

Выступления на чемпионатах Европы: 2012 — 3-е место в группе, 2008, 2016 — не прошли отбор.

ФИНЛЯНДИЯ

Стоимость команды и самый дорогой игрок: 45 млн евро (самая бедная сборная), Теему Пукки — 7 млн евро.

Тренер и его годовая зарплата: Маркку Канерва, 190 тыс. евро.

Минусы: суровая бело-голубая бригада не дружит с техникой и исповедует принцип «бей-беги», что требует больших энергозатрат.

Плюсы: груз ответственности на пионеров Евро не давит, и потому они пошалят в свое удовольствие. Да и створщик Лукаш Градецки, представляющий немецкий «Байер», часто ловит кураж.

Любопытный факт: талисманом сборной является филин по кличке Буби.

Котировки букмекеров: 350 (главный аутсайдер).

Цитата: «Скажу кратко: все противники намучаются с нами» (Маркку Канерва).

Выступления на чемпионатах Европы: —.

Станислав Черчесов. Фото: РИА Новости

РОССИЯ

Стоимость команды и самый дорогой игрок: 190 млн евро, Александр Головин — 28 млн евро.

Тренер и его годовая зарплата: Станислав Черчесов, 2,5 млн евро (входит в пятерку самых высокооплачиваемых коучей среди всех сборных).

Минусы: после отказа Акинфеева вернуться на последний рубеж тренерский штаб тасует вратарей, что нервирует и без того худую защиту, которой как минимум два матча предстоит обходиться без получившего повреждение Федора Кудряшова.

Плюсы: в кои-то веки капризные рекруты и переживающий расцвет карьеры капитан Дзюба готовились к марш-броску в атмосфере любви, взаимопонимания и уважения друг к другу и не поднимали вопрос о премиальных.

Любопытный факт: первый мяч в истории европейских первенств забил нападающий сборной СССР Анатолий Ильин.

Котировки букмекеров: 70.

Цитата: «Перед чемпионатом мира болельщики в нас не верили. Сейчас мы просто надеемся, что они поддержат. Мы, конечно, не Франция и не Бельгия, но каждая игра, уверяю вас, будет от ножа» (Артем Дзюба).

Выступления на чемпионатах Европы: 2008 — 1/2 финала, 2012 — 3-е место в группе, 2016 — 4-е место в группе.

МАТЧИ СБОРНОЙ РОССИИ АНГЛИЯ

Стоимость команды и самый дорогой игрок: 1,27 млрд евро (самая ценная сборная), Гарри Кейн — 120 млн евро.

Тренер и его годовая зарплата: Гарет Саутгейт, 3 млн евро.

Минусы: полвека на значимых состязаниях удача отворачивается от гренадеров Ее Величества, в рядах которых до сих пор нет надежного голкипера.

Плюсы: восходящие английские звездочки — Джейдон Санчо, Мэйсон Маунт, Деклан Райс — полны сил и желания добыть ценный трофей. К тому же «трем львам» повезло с жеребьевкой: три стартовых поединка они проведут в Лондоне.

Любопытный факт: футболисты сборной пообещали, что продолжат вставать на одно колено в знак солидарности с сообществом темнокожих, даже если это будет вызывать негативную реакцию.

Котировки букмекеров на победу: 6,5.

Цитата: «На ЧМ-2018 мы достигли полуфинала. Сейчас такой результат нас не устроит» (Гарет Саутгейт).

Выступления на чемпионатах Европы: 2008 — не прошла отбор, 2012 — 1/4 финала, 2016 — 1/8 финала.

ГЕРМАНИЯ

Стоимость команды и самый дорогой игрок: 936 млн евро, Йозуа Киммих — 90 млн евро.

Тренер и его годовая зарплата: Йоахим Лёв, 4,75 млн евро (самый дорогой тренер на Евро-2020).

Минусы: «немецкая машина», затянувшая со сменой поколений, растеряла фирменную мощность и периодически пробуксовывает, а оппоненты у нее серьезные: португальцы, французы и венгры.

Плюсы: герои ЧМ-2014 (Мануэль Нойер и Тони Кроос) по-прежнему в строю. А заявление Лёва о том, что он покидает «бундестим» после ярмарки, наверняка сплотит банду.

Любопытный факт: немцы не пропускают турнир с 1968 года (это рекорд) и являются первыми авторами золотого дубля: в 1972 году они выиграли чемпионат Европы, а в 1974-м — мундиаль.

Котировки букмекеров: 8.

Цитата: «Два года я не вызывался в национальную команду, но теперь я изменился и чувствую огромное желание разбудить немецкий футбол от затяжного сна» (форвард Томас Мюллер).

Выступления на чемпионатах Европы: 2008 — финал, 2012, 2016 — 1/2 финала.

Йоахим Лёв. Фото: EPA

ПОРТУГАЛИЯ

Стоимость команды и самый дорогой игрок: 872 млн евро, Бруну Фернандеш — 90 млн евро.

Тренер и его годовая зарплата: Фернанду Сантуш, 2,2 млн евро.

Минусы: «крестоносцы» подчас теряют концентрацию и не любят, когда против них действуют жестко.

Плюсы: наличие в составе 36-летнего рекордсмена по числу подписчиков в инстаграме (250 млн) и главного голеадора в истории «селесао» (103 мяча) — Криштиану Роналду.

Любопытный факт: КриРо может обогнать Мишеля Платини по забитым мячам на еврофорумах. Сейчас у обоих — по 9 точных выстрелов.

Котировки букмекеров: 10.

Цитата: «В 2016-м моих подопечных не считали фаворитами. И сейчас тоже недооценивают. Тем лучше» (Фернанду Сантуш).

Выступления на чемпионатах Европы: 2008 — 1/4 финала, 2012 — 1/2 финала, 2016 — победитель.

ФРАНЦИЯ

Стоимость команды и самый дорогой игрок: 1,03 млрд евро, Килиан Мбаппе — 160 млн евро (самый ценный игрок среди всех участников).

Тренер и его годовая зарплата: Дидье Дешам, 4,3 млн евро.

Минусы: с немцами и венграми «трехцветным», чьи лидеры провели насыщенный еврокубковый сезон, предстоит сражаться в гостях.

Плюсы: дружные **и техничные **«мушкетеры», которым всегда благоволит фортуна, умеют грамотно прибавлять по ходу длительного марафона.****

Любопытный факт: по мнению бывшего нападающего сборной Давида Трезеге, в финале Франция сыграет с Россией.

Котировки букмекеров: 5,7 (главный претендент на победу).

Цитата: «Перенос Евро оказался для Les bleus выгодным. Прошлым летом мы болели и страдали от травм, а сейчас, кроме Марсьяля, все в строю и готовы к бою» (форвард Антуан Гризманн).

Выступления на чемпионатах Европы: 2008 — 4-е место в группе, 2012 — 1/4 финала, 2016 — финалист.

Фото: EPA

ИСПАНИЯ

Стоимость команды и самый дорогой игрок: 915 млн евро, Маркос Льоренте — 80 млн евро.

Тренер и его годовая зарплата: Луис Энрике, 1,5 млн евро.

Минусы: у «красной фурии», утратившей чемпионский фарт, так и не появилось духовного лидера после ухода Иньесты, а из золотого поколения остался один Серхио Бускетс.

Плюсы: Мората со товарищи всегда поражают ворота неприятеля и должны справляться со словаками и шведами одной левой.

Любопытный факт: ни один игрок «Реала» не попал в заявку.

Котировки букмекеров: 8,5.

Цитата: «Почему у нас в списке 24 футболиста, когда можно брать 26? Потому что для успешной игры нужно всего 18-19. Не волнуйтесь, мы справимся» (Луис Энрике).

Выступления на чемпионатах Европы: 2008, 2012 — победитель, 2016 — 1/8 финала.

ИТАЛИЯ

Стоимость команды и самый дорогой игрок: 771 млн евро, Николо Барелла — 65 млн евро.

Тренер и его годовая зарплата: Роберто Манчини, 2 млн евро.

Минусы: даже итальянские журналисты не знают, чего ждать от пропустившей ЧМ-2018 беззвездной бригады, которая, по сути, строится заново.

Плюсы: по статистике, после провала на крупном турнире пропагандирующая оборонительный стиль «голубая эскадра» ярко выступает на следующем.

Любопытный факт: в 1968 году победителя полуфинала между сборными Италии и СССР, завершившегося нулевой ничьей, пришлось определять… жребием. Альберт Шестернев выбрал орла, а Джачинто Факкетти — решку, которая в итоге и выпала.

Котировки букмекеров: 11.

Цитата: «Главными героями летних баталий будем мы — молодая и веселая команда» (вратарь Джанлуиджи Доннарумма).

Выступления на чемпионатах Европы: 2012 — финалист, 2008, 2016 — 1/4 финала.

УКРАИНА

Стоимость команды и самый дорогой игрок: 197 млн евро, Руслан Малиновский — 30 млн евро.

Тренер и его годовая зарплата: Андрей Шевченко, 700 тыс. евро.

Минусы: для молодого рулевого «жовто-блакитных» Евро-2020 — большой дебют, а проводник его идей — хавбек Малиновский — не финтит в полную силу из-за грыжи.

Плюсы: 11 друзей Зинченко, пропустившие всего 4 мяча в отборочном раунде, мастерски подстраиваются под соперника и никого не боятся.

Любопытный факт: Ярослав Ракицкий прекратил выступать за сборную по политическим мотивам: на родине перешедшего из «Шахтера» в «Зенит» защитника окрестили предателем.

Котировки букмекеров: 85.

Цитата: «Сборная Украины гораздо сильнее сборной России» (комментатор Геннадий Орлов).

Выступления на чемпионатах Европы: 2008 — не прошли отбор, 2012 — 3-е место в группе, 2016 — 4-е место в группе.

Фото: EPA

НИДЕРЛАНДЫ

Стоимость команды и самый дорогой игрок: 607 млн евро, Френки де Йонг — 90 млн евро.

Тренер и его годовая зарплата: Франк де Бур, 1,8 млн евро.

Минусы: основного вратаря Яспера Силлессена сразил коронавирус, а капитан Вирджил ван Дейк так и не оправился от травмы колена.

Плюсы: в составе «оранжевых», которым надо реабилитироваться перед болельщиками за былые пролеты, много креативных и взаимозаменяемых игроков высокого класса.

Любопытный факт: в истории Евро шесть мячей в одном матче забивали только представители Страны тюльпанов (Нидерланды — Югославия — 6:1, 2000 год).

Котировки букмекеров: 10.

Цитата: «Мы одолеем Украину со счетом 3:1, Австрию — 2:1, а с Северной Македонией будет 3:0. Запоминайте» (Франк де Бур).

Выступления на чемпионатах Европы: 2008 — 1/4 финала, 2012 — 4-е место в группе, 2016 — не прошли отбор.

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МАТЧИ ГРУППОВОГО ЭТАПА ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ ЕВРО-2020

Первой в мире судьей-женщиной на мужском Евро станет француженка Стефани Фраппар, которая обслужит встречи в качестве четвертого (резервного) арбитра.

2 игры (Италия — Турция и полуфинал) прокомментирует тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на Первом.

6,3 млрд рублей составили расходы Санкт-Петербурга на подготовку и проведение матчей.

35 — это коэффициент, с которым можно поставить на то, что лучшим бомбардиром сборной РФ будет 37-летний ветеран Юрий Жирков.

718 млн рублей заплатил УЕФА телеканал «Матч ТВ» за право транслировать поединки.

371 млн евро — общий призовой фонд турнира (победитель получит 10 млн евро).

10,52 млрд евро — совокупная стоимость 24 сборных.

67 215 зрителей допустят на арену «Ференц Пушкаш» (Будапешт — единственный город Евро-2020, разрешивший открыть полные трибуны).

Андрей Успенский

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