 

Убираем «гусиные лапки», мешки и морщинки под глазами: минутная техника разминания, надавливания и постукивания от японских мастеров

10.06.2021, 17:40, Разное
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К сожалению, многие женщины страдают из-за того, что с возрастом на их лице появляются морщинки, “гусиные лапки” и мешки под глазами, которые их старят еще больше. И конечно, это можно исправить путем специальных процедур и уколов красоты, но лучше воспользоваться техникой японских мастеров шиацу, которая позволит стать визуально моложе и значительно красивее без вредных манипуляций.

Техника шиацу переводится как “давление пальцами” и представляет собой форму терапевтического массажа, в котором используются разминание, надавливание, постукивание и растяжение кожи с помощью своих пальцев и ладоней, которыми оказывается некое давление на участки тела. Такой массаж частенько делают своим клиентам косметологи в Японии, но его можно сделать и самостоятельно. Тем более что он не только уберет морщинки, мешки под глазами и “гусиные лапки”, но и снимет стресс, избавит от мышечных болей, болей в суставах, усталости, радикулита, синусита и бессонницы, а также позволит расслабиться после тяжелого трудового дня.

Избавляемся от “гусиных лапок”

Гусиными лапками называют морщинки в уголках глаз. Чтобы избавиться от них, нужно приложить указательные пальцы к внешним уголкам обеих глаз и немного потереть это место, чтобы нагреть его. Затем прижмите пальцы к уголкам глаз посильнее и отпустите их. Вы также можете подтянуть кожу к вискам, не отпуская пальцы, и подержать их там немного. Повторять это движение следует три раза по три секунды.

Избавляемся от морщинок под глазами

Кожа под глазами очень тонкая, поэтому она склонна к дряблости и морщинкам и стареет быстрее, чем остальная кожа на теле. К счастью, техника шиацу может помочь омолодить эту область и сделать кожу более упругой и молодой. Чтобы сделать это, вам нужно просто приложить указательный, средний и безымянный пальцы к кости чуть ниже глаз, а затем осторожно надавить на это место. Так пальчики нужно подержать 10 секунд, а потом их можно отпустите. Повторить упражнение нужно два раза.

Избавляемся от мешков под глазами

Шиацу может позволить забыть и об этом дефекте. Для этого поместите указательные пальцы во внутренние уголки глаз, а затем перемещайте их до тех пор, пока не дойдете до внешних уголков. Только постарайтесь не растягивать и не двигать кожу во время перемещения пальчиков. В конце упражнения поместите указательные и средние пальцы на внутренние и внешние точки глаз одновременно и осторожно надавите. Сделайте 3 надавливания, каждое из которых будет длиться 3 секунды.



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