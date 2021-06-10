 

В «Яндексе» улучшена система поиска

10.06.2021, 17:32, Новости дня
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Крупное обновления Y1 произведено в российской системе «Яндекс». Как утверждают разработчики, в результате существенно улучшилась система поиска.

Всего специалисты компании провели около 2100 разных улучшений. Главный результат – пользователи могут экономить время, получая быстрые и точные ответы на свои запросы.

Также новая система поиска способна эффективно искать нужные фрагменты видео, отвечая на запросы по смыслу. Новый формат позволяет лучше анализировать запросы, благодаря использованию нейросети. Это уже не примитивный поиск по ключевым словам и фразам, отмечают разработчики. Система работает на принципиально новой современной основе, где нет тех недостатков, с которыми все, к сожалению, свыклись.



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