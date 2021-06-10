Facebook разрабатывает умные часы со съемной камерой

Как стало известно из достоверных источников, компания Facebook уже разрабатывает и в будущем году планирует представить публике принципиально новую модель умных часов.

Одна из особенностей наручного гаджета – это наличие съемной камеры, утверждают инсайдеры. Однако в экспертной среде пока спорят, следует ли отнести часы ко второму или к третьему поколению смарт-устройств данного класса.

Предварительно и озвучена цена этих часов. Они попадут в розничную торговлю с базовой стоимостью в 400 американских долларов. Впрочем, цифры на ценниках могут еще пережить не одну коррекцию. Ведь далеко еще даже до официальной презентации, не говоря уж о старте продаж. Больше данных ожидаем получить в ближайшем будущем.