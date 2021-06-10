В Казани запущена тестовая зона 5G

Беспроводная интернет-связь в современном формате 5G запущена на станциях метро в Казани. Об этом сообщили представители компаний Nokia и Tele 2, которые начали реализацию данного проекта.

Первая предоставила оборудование, вторая выступает в качестве оператора связи, уточняют специалисты. Единственное ограничение состоит в том, что 5G в казанском метро пока будет работать только в тестовом режиме. Это нормальная практика: перед полноценным запуском нужно испытать и обкатать систему, исправить все недочеты, которые появятся в процессе эксплуатации.

Скорость соединения в данном случае составит 3,8 Гбит/с. Правда, этот показатель не средний, а пиковый. Как правило, данные будут передаваться медленнее, но это все равно не то же самое, чем 4G, напоминают эксперты.