Ученые назвали экзотический фрукт, предотвращающий выпадение волос

В научном мире проблема выпадения волос считается довольно сложной, так как связана со стрессовыми ситуациями и генетикой. Ученые назвали экзотический фрукт, который способен предотвратить данное заболевание.

Речь идет о сереное или Saw palmetto, которая известна своим противовоспалительным воздействием. Этот фрукт снижает уровень гормона ДГТ, который вызывает выпадение волос. Исследования ученых показали, что он весьма эффективен для ускорения роста растительности на голове. Saw palmetto помогает ингибировать фермент, который известен в научном мире как 5-альфа-редуктаза. Он содержится в препарате финастерид, который применяют для лечения выпадения волос у представителей сильного пола. Это лекарство блокирует преобразование тестостерона в гормон дигидротестостерон, ответственный за процесс облысения.

В процессе проведения еще одного исследования исследователи дали добавку 10 мужчинам, у которых диагностировали алопецию. В ней был бета-ситостерин и Saw palmetto. Оказалось, что улучшения наблюдались у шести испытуемых. Ученые настаивают на дополнительном изучении этой темы, чтобы подтвердить свои выводы.

Источник: medikforum.ru