 

УЕФА потребовал убрать с формы украинских футболистов политические надписи

10.06.2021, 17:26, Разное
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УЕФА вынес окончательное решение относительно формы украинской футбольной сборной. Эксперты потребовали убрать политические надписи, однако только часть из них, также не увидели в Европе проблем с изображенным контуром Крыма.
Не так давно украинская сборная по футболу представила свою новую форму, в которой ее игроки будут играть на чемпионате Европы. Расцветка и декор футболок, созданных на Украине, вызвали протест в России. На желто-синей ткани дизайнеры Незалежной изобразили контур Украины, в которую включили и Крымский полуостров. В связи с этим депутаты Государственной думы Российской Федерации направили официальное обращение к чиновникам УЭФА. В нем они требовали запретить украинской команде выступать в подобного рода форме.

В частности, Дмитрий Свищев напомнил Союзу европейских футбольных ассоциаций о референдуме, прошедшем в Крыму в 2014 году. Также российский парламентарий призвал убрать с футболок надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!», как националистические и политические. Вначале в УЕФА ответили, что не видят никаких причин запрещать подобную символику. Однако сегодня стало известно, что в окончательном решении от Незалежной все же потребовали отказаться от созданных недавно футболок.

При этом их дизайн не попал под запрет полностью, футбольная евроорганизация запретила только надписи, причем не все. Так, по каким-то причинам не увидели европейцы агрессии и национализма в фразе «Слава Украине!». Убрать обязали только слова «Героям слава!», связав все же их с политическим и, как сообщается в уведомлении УЭФА, «милитаристическим» контекстом, недопустимым для спортивных мероприятий. Несмотря на многочисленные обращения политиков и общественных деятелей России, в контурах Крыма европейские спортчиновники проблемы не увидели, разрешив украинским футболистам выходить на поле в форме, вызвавшей международный скандал. Как пишет «Инфореактор», Международная федерация футбола (ФИФА) ранее заявляла о своей нейтральной позиции по указанному инциденту.

Источник: inforeactor.ru



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