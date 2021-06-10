Камера Vivo X60 Pro+ 5G набрала в DxOMark 128 баллов

Бенчмаркинговый сервис DxOMark проверил возможности нового флагманского аппарата от компании Vivo. X60 Pro+ 5G набрал 128 баллов по результатам тестирования его фото-видео-камеры.

Не так давно новый флагманский смартфон выпустила китайская компания Vivo. X60 Pro+ с модемом 5G отличается продуктивной и быстрой однокристальной системой Snapdragon 870 от Qualcomm. Восьмиядерный процессор разгоняет Kryo 585 Prime до 3,2 Гигагерц и усилен 12-гигабайтным чипом оперативной памяти, а также внутренним хранилищем UFS 3.1 на 256 Гигабайт. Стоит отметить, что сканер отпечатков пальцев в гаджете размещен под 6,56-дюймовым AMOLED-экраном, а традиционный 3,5-разъем для наушников отсутствует.

Бенчмаркинговый сервис DxOMark решил проверить возможности фото-видео-камер Vivo X60 Pro+ 5G. Здесь вместе с 32-мегапиксельным фронтальным объективом есть также прямоугольный блок с тремя датчиками на тыльной крышке. Его главный сенсор имеет разрешение в 48 миллионов пикселей и дополнен парой 13-мегапиксельных широкоугольного и двукратного модуля масштабирования.

Согласно результатам тестирования, объективы флагманского Vivo X60 Pro+ 5G набрали общую сумму в 128 баллов. Из них фотографирование аппаратом оценено на уровне 131 балла. Видеосъемка оптикой, установленной в устройстве, оказалась на уровне 110 баллов. Стоит отметить, что подобные показатели не хуже, чем у престижных модификаций линейки iPhone 12, его версий Pro и Pro Max, а также еще одного лидера ТОПов, Xiaomi Mi 10 Pro. Главными недостатками девайса от Vivo называют проблемы с возникновением шумов, сбои автофокусировки и нестабильную экспозицию. В общем рейтинге DxOMark смартфонов с лучшими фото-видео-датчиками гаджет занял девятую строчку.

Источник: www.ixbt.com