 

Арахамия рассказал, когда может состояться следующее заседание СНБО

10.06.2021, 17:24, Новости дня
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“Всегда по пятницам. Я думаю, это уже традиция. Но в эту пятницу, кажется, нет. На следующую готовится”, – сказал политик.

Контекст:

Предыдущее заседание СНБО прошло 4 июня. На нем рассмотрели восемь вопросов, среди которых: интеграция Украины в НАТО, выселение первых 20 жильцов госдач в Конча-Заспе и Пуще-Водице, качество питьевой воды в Украине, увеличение численности контингента для участия в миссии в ДР Конго, а также законопроект об олигархах.

Заседания Совета нацбезопасности собирают планово раз в две недели или в месяц по пятницам.

Зеленский заявлял 19 марта, что семь недель подряд гордится результатами “мощного органа – СНБО”. 2 апреля он назвал дни, когда собирается совет, “черными пятницами”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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