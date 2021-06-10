Арахамия рассказал, когда может состояться следующее заседание СНБО
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“Всегда по пятницам. Я думаю, это уже традиция. Но в эту пятницу, кажется, нет. На следующую готовится”, – сказал политик.
Контекст:
Предыдущее заседание СНБО прошло 4 июня. На нем рассмотрели восемь вопросов, среди которых: интеграция Украины в НАТО, выселение первых 20 жильцов госдач в Конча-Заспе и Пуще-Водице, качество питьевой воды в Украине, увеличение численности контингента для участия в миссии в ДР Конго, а также законопроект об олигархах.
Заседания Совета нацбезопасности собирают планово раз в две недели или в месяц по пятницам.
Зеленский заявлял 19 марта, что семь недель подряд гордится результатами “мощного органа – СНБО”. 2 апреля он назвал дни, когда собирается совет, “черными пятницами”.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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