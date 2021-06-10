Акунин: Bellingcat бросает в лицо России обвинение: ты пыталась убить поэта Быкова! А государство даже ничего не врет в ответ. Это равнозначно признанию

Вчера не мог ничего про это написать, потому что цензурно не получилось бы. Я про попытку убийства Дмитрия Быкова. Когда я составляю это вместе: “убийство” и “Дима Быков”, у меня темнеет в глазах.

Я вижу выдающегося поэта, написавшего:

Если бы кто-то меня спросил,

Как я чую присутствие высших сил –

Дрожь в хребте, мурашки по шее,

Слабость рук, подгибание ног, –

Я бы ответил: если страшнее,

Чем можно придумать, то это Бог.

Вижу неукротимого фантазера-литературоведа, выдумывающего иногда несуразные, но всегда будоражащие мысль гипотезы.

Вижу большого разноцветного мотылька, порхающего над диким полем российской жизни. Вижу отца восьмимесячного ребенка.

И вижу каких-то сколопендр, состоящих на государственной службе, которые месяцами ползают за Димой по городам и весям, где он рассказывает аудитории про Гарри Поттера и Карлсона на крыше. Вижу, как они натирают его одежду 60-го размера своим химическим оружием, чтобы он умер.

И вот Bellingcat бросает в лицо российскому государству обвинение, доказательное, с документами: ты пыталось убить поэта Быкова!

А государство помалкивает. Даже ничего не врет в ответ.

Это равнозначно признанию.

Источник: Акунин Чхартишвили / Facebook

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