 

Политолог сравнил заявление мэра Ровно о ромах с высказываниями лидеров нацистов

10.06.2021, 17:24, Новости дня
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“Если вопрос языка не помогает привлечь избирателей, то можно поднять градус на теме национальных меньшин. Все по заветам [нацистских лидеров] Рейнхарда Гейдриха и Германа Геринга”, – заявил Быков.

Он напомнил содержание заявления Третяка, сделанного в эфире “Радіо Трек”: “Я очень сдерживаюсь в эмоциях. Но, несмотря на эту ситуацию с ромской национальностью, у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе. Буквально на днях должен был провести заседание рабочей группы с правоохранительными органами, чтобы решить этот вопрос, чтобы представители ромской национальности не вели себя так нагло. Правоохранители должны следить за этим и муниципальная стража, которую мы вот-вот запускаем”.

“Очень рекомендую Александру не сдерживать себя и перечитать материалы Гаагского трибунала по геноциду в Руанде и изучить историю Радио тысячи холмов. Там тоже использовали радио, чтобы натравить хуту против тутси. Закончилось все виселицами, геноцидом и Гаагским трибуналом”, – прокомментировал эти слова Быков.

https://www.facebook.com/bykov.inpolit/posts/2497184827094696

Контекст:

Третяк сделал заявление о ромах 9 июня. “Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье”, – заявил он. По словам Третяка, недавно он встретил в городе ромов и потребовал “за пару часов убраться из города”, но те заявили, что поезда и автобусы не ходят.

“Радіо Трек” отмечает, что на сайте горсовета размещена петиция с просьбой привлечь “ромское население” к административной и уголовной ответственности. В тексте петиции, в частности, говорится о “множестве малолетних потенциальных преступников, которые терроризируют горожан, туристов и бизнес”.

Третяк баллотировался в мэры Ровно на местных выборах в 2020 году от “Европейской солидарности”. Он победил во втором туре, набрав 50,24% голосов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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