Скандалы: Дорогие мурманские военные

Военнослужащие Северного флота зарабатывают в среднем на 10 тысяч больше, чем в других регионах

Согласно данным платформы по поиску работы hh.ru, мурманские военнослужащие зарабатывают в среднем на 10 тысяч больше, чем в других регионах. Средняя зарплата для военнослужащих в Мурманской области — 51 тысяча рублей, тогда как в целом по стране — 41632 рубля. Отмечается, что денежное довольствие зависит от воинского звания и должности. Самые высокие зарплаты обещают в Заполярье вахтенным матросам (50-150 тысяч рублей). Так же востребованы машинисты, трактористы и слесари. Им за работу на Севере предлагают до 125 тысяч рублей. Публикация от hh.ru вызвала внезапный всплеск недовольства со стороны мурманчан в социальных сетях. Жители Заполярья отметили большую разницу между заработками гражданского, коренного населения и работников вахты, а так же военных. Эмоциональную ситуацию пояснил руководитель регионального отделения партии «РОДИНА» в Мурманске Антон Изотов:

— То, что военные Заполярья получают больше других — закономерно. Удивляет другое. Находятся те, кто критикует. Условия жизни и работы в Арктике, мягко говоря, не самые благоприятные. Повышенное довольствие может быть обидным только со стороны гражданских. Но их претензии должны быть обращены не к военным, а к исполнительной власти, которая не в состоянии создать условий для жизни и работы горожан. Не в состоянии создать экономику с высокими зарплатами. А военным низкий поклон за мужество и службу в тяжелых условиях крайнего севера. Кто критикует, пусть идет служить по контракту, чтобы на собственном опыте убедиться в том, что зарплаты оправданы, — заступился за военных Изотов.