 

Турчак предложил депутатам отчитываться через цифровые сервисы “ЕР”

10.06.2021, 17:16, Разное
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Отчеты об исполнении предвыборной программы, с которыми депутаты шли на выборы в 2016 году, можно было бы выкладывать в приложение “Вверх”. Об этом Турчак заявил в ходе рабочего визита в Башкирию.

Формирующиеся в приложении команды активистов смогут участвовать в конкурсе первичных отделений “Единой России” и получать гранты. Пока они не вправе этого делать.

Депутаты-единороссы до 10 июля отчитаются о результатах своей работы за пять лет. От успеха кампании зависит формирование будущей программы, говорил Турчак.

О результатах “пятилетки” “ЕР” 9 июня рассказал председатель партии Дмитрий Медведев. Он заявил о выполнении программы, с которой политсила шла на выборы в 2016 году. По его мнению, у единороссов есть все возможности для уверенной победы в предстоящей думской кампании.

С 24 по 30 мая во всех регионах прошло предварительное голосование “Единой России” по отбору кандидатов на думские выборы. Явка составила 12 миллионов человек. Президент Владимир Путин на встрече с руководством партии 2 июня отметил серьезное обновление списка кандидатов.



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