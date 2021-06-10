 

Экология Москвы улучшилась за 10 лет

10.06.2021, 17:16, Разное
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Несмотря на активное строительство и промышленное развитие Москвы, качество экологии по ряду показателей улучшилось за десять лет. По мнению экспертов, вода и воздух в столичном регионе стали чище.

Изучив результаты мониторинга окружающей среды столичного региона за последние десять лет, специалисты пришли к выводу, что вода в Москве-реке стала чище в полтора раза.

“Положительная динамика наблюдается и в состоянии водных объектов. Вода в Москве-реке – главной артерии столицы – за 10 лет стала чище в 1,5 раза”, – рассказала директор Мосэкомониторинга Полина Захарова.

Безусловно, заботиться об экологии города, загруженного транспортом, промышленными компаниями и миллионами людей, задача весьма сложная, но в Москве удается не только поддерживать экологию на приемлемом уровне, но и повышать показатели.

По качеству воздуха в 2020 году Москва вошла в топ-30 мировых столиц, опередив Париж, Вену и Берлин, что весьма показательно. Полина Захарова уточнила, что содержание оксида азота в воздухе снизилось в 2,2 раза, мелких взвешенных частиц – в 1,4 раза, диоксида серы – в 1,7 раза. По мнению эксперта, в целом по всем показателям ситуация в российской столице соответствует норме.

Отметим, что для достижения подобных результатов в Москве реализуются городские экологические программы. Внедряются новые технологии в сферах транспорта, промышленности, строительства и коммунальных услуг для снижения негативного влияния на экологию столицы.

Модернизируются станции Мосэкомониторинга, по городу работают более 600 измерительных механизмов. Оснащаются лаборатории, за счет чего удается повысить качество и количество исследований окружающий среды. Наконец, в Москве действует собственная геологическая служба.



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