Прокуратура потребовала приговорить к полутора годам тюрьмы ударившего Макрона мужчину

Прокуратура требует потребовала приговорить к 18 месяцам тюрьмы Дамьена Тареля за удар по лицу президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил телеканал BFMTV.

Уточняется, что решение суд Валанса примет в четверг вечером. Статья о насилии в отношении лица, наделенного государственной властью, предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы и 45 тыс. евро штрафа. Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, Макрону дали пощечину, когда он общался с гражданами во французском департаменте Дром. После были задержаны два человека. После этого у одного из подозреваемых обнаружили экземпляр книги Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя борьба», книга запрещена в России) и оружие. Нанесший удар Макрону мужчина заявил, что не планировал нападать на президента, он пояснил, что его действия были спонтанными.