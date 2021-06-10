 

На Замоскворецкой линии метро в Москве остановлено движение из-за человека на путях

10.06.2021, 17:10, Новости дня
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Время восстановления движения на участке Замоскворецкой линии метро Москвы, где пассажир оказался на пути, составит около 45 минут, информирует столичный департамент транспорта.

«Делаем все возможное, чтобы поехать быстрее. Пожалуйста, пользуйтесь другими линиями и МЦК, а также наземным транспортом», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Также уточняется, что для избежания чрезмерного скопления пассажиров на станциях Новокузнецкая, Павелецкая и Автозаводская москвичей просят не ожидать восстановления движения на платформах, а пользоваться Калининской, Калужско-Рижской, Кольцевой линиями, МЦК или наземным транспортом.

Ранее сообщалось, что на Замоскворецкой линии нет движения поездов от станции Новокузнецкая до станции Автозаводская из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.



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