В ЦАХАЛ появится казачья рота

В вооружённых силах Израиля в ближайшее время будет создано первое подразделение, полностью состоящие из казаков.

– Израиль – это демократическое и многонациональное государство. К нам недавно обратилась инициативная группа выходцев из нескольких республик бывшего СССР с предложением создать специальную роту, целиком состоящую из казаков. Это граждане Израиля, которые хотят принести в ряды нашей армии лучшие традиции казачества – верность присяге, готовность выполнить любой приказ и нетерпимость к врагам своей Родины. Мы знаем, что именно на казаках на протяжении столетий во многом держались такие могучие страны как Российская империя или Польша в период своего расцвета. Поэтому руководство Израиля приняло решение поддержать эту идею и уже к концу года в ЦАХАЛ появится первая рота, набранная исключительно из казаков еврейского происхождения, – заявил начальник штаба армии обороны Израиля Авив Кохави.

Если этот опыт будет признан удачным, то уже в 2022 года на базе еврейский казачьей роты может быть создан батальон. В настоящий момент завершается разработка униформы нового подразделения, в которой будут учтены и казачьи традиции.

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