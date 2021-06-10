Бывшая невеста мужа Дарьи Жуковой станет мамой во второй раз

35-летняя австралийская модель Victoria’s Secret, экс-возлюбленная Ставроса Ниархоса, невеста гонщика Джеймса Киркхэма Джессика Харт ждет второго ребенка. Эту новость она сообщила на своей странице в Instagram.

Я только что узнала, что снова беременна, и это очень волнительно. Срок небольшой, шесть недель… Мы с Джеймсом уже отошли от шока из-за осознания, что у нас будет двое детей-погодок, и очень рады этому,– рассказала она в коротком видео.

Напомним, впервые модель стала матерью всего полгода назад – 17 ноября 2020 года у Харт и ее жениха Джеймса Киркхэма родилась дочь Бэйби-Рэй Киркхэм. И если сейчас Джессика рассказала о беременности на раннем сроке, то первую беременность ей удалось довольно долго скрывать от общественности. Эксклюзивом Джессика и Джеймс поделились с журналом People, где и были опубликованы первые фото их ребенка.

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Публикация от Jessica Hart (@jesshart)

Джессика и Джеймс объявили о помолвке в октябре 2020 года – он сделал возлюбленной предложение руки и сердца во время ее baby shower:

Какой день! Моя прекрасная сестра организовала для меня baby shower, а мой лучший друг, отец моего будущего ребенка и не менее прекрасный Джеймс Киркхэм сделал мне предложение перед всеми моими друзьями. Поистине особенный момент! Мы на седьмом небе от счастья. Я действительно не догадывалась и очень удивилась. Спасибо всем вам, кто был там и сделал этот день таким особенным. Я люблю вас! (Я сказала “да”).

Харт также известна не только своей модельной карьерой, но романом с сыном греческого миллиардера и наследником корабельной империи Ставросом Ниархосом. Они встречались около 7 лет и, по слухам, Ставрос планировал сделать ей предложение, но познакомился с Дашей Жуковой, и предложение получила она. Даша и Ставрос зарегистрировали свои отношения в октябре 2019-го, а пышную свадьбу устроили позже – в январе этого года. Торжество прошло в специально возведенном шатре недалеко от главного лыжного трамплина Санкт-Морица Olympaschanze в присутствии сотен именитых гостей, в числе которых оказались принцесса Беатрис, актрисы Кейт Хадсон и Сара Фостер, модель Келли Сойер, дизайнеры Джейми Мизрахи и Джен Мейер и другие звезды.

Джессика Харт и Джеймс Киркхэм Ставрос Ниархос и Джессика Харт