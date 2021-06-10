Еда, которая подарит счастье: что съесть, чтобы поднять настроение (и нет, это не шоколад)

Настроение человека зависит от его физического состояния. Если он физически здоров, не голоден и не хочет пить, то его настроение можно описать как хорошее или позитивное. Не верите? А вы вспомните, что чувствуете, когда голодны, и как меняется ваше настроение после того, как вы пообедаете или поужинаете. Что же съесть или выпить, чтобы быть позитивным?

Вода

Во главе списка – самый доступный напиток, который можно пить в любое время суток. Да, вода действительно влияет на настроение человека. Дело в том, что мозг человека состоит из воды на 75 %. Если влаги в организме недостаточно, то мозг уменьшается в размерах.

Если вам кажется, что это какая-то шутка, то результаты исследований убедят вас пить больше воды. Например, в европейских странах, где питьевая вода доступна в любое время, от обезвоживания страдают 54 % молодых людей. Исследования также показали, что чем выше степень обезвоживания, тем выше уровень раздражительности, замешательства и беспокойства

Захотели выпить воды? Помните, что количество выпитой жидкости должно колебаться между 1,5 и 2 л.

Растения

Второй необходимый продукт на пути достижения к счастью – это растения и еда на их основе. Одна страховая компания решила провести эксперимент. В ее рамках одна группа работников питалась, как обычно, а второй в еду добавили больше растительных продуктов. Через 18 недель после эксперимента выяснилось, что вторая группа работала продуктивней, не испытывала сонливости и была более инициативной, чем первая. Кроме этого представители группы с экспериментальной едой описывали свое психологическое состояние как счастливое, позитивное и довольное жизнью. Исследователи не могут пока точно сказать причину, почему растительная пища положительно влияет на здоровье. По их словам, это положительное влияние полифенолов и антиоксидантов. Первые влияют на здоровье мозга, борясь с окислительным процессом. Вторые предотвращают появление депрессии.

Эту идею подтвердили и ученые из Великобритании. Они исследовали образ жизни и пищевые привычки 80 тысяч людей и пришли к выводу, что чем больше овощей и фруктов ест человек, тем он счастливее. Например, один человек из группы употреблял в день 7 порций овощей или фруктов и он описал свое состояние как “очень счастливое”.

Что же включить в свой рацион?

Сперва стоит привить себе привычку пить по 1,5-2 литра воды в день. Диетологи отмечают, что человеческий мозг часто путает чувство голода с жаждой. Поэтому если вы хотите есть, то выпейте стакан воды. Если через 20 минут чувство голода не прошло, то можете приступать к обеду или ужину.

Вторая категория продуктов – овощи, фрукты, ягоды, орехи и зелень. Диетологи советуют следовать одному простому, но очень действенному совету. Во время любого приема пищи на одной половине тарелки у вас должны быть овощи. Утром их можно заменить ягодами и фруктами. Не стоит забывать и про перекусы – шоколадные или овсяные батончики с сомнительной полезностью стоит заменить на горсть орехов, ягод и сухофруктов.

Подобное меню полезно для здоровья и фигуры. А когда человек здоров и доволен собой, то у него однозначно будет хорошее настроение.