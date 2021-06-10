 

NVIDIA признает свое бессилие на рынке игровых видеокарт

10.06.2021, 16:36, Новости дня
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Представители компании NVIDIA официально признали, что как-либо повлиять на состояние рынка игровых видеокарт им не удается. По крайней мере, дефицит этих устройств останется таким же острым до конца текущего года, говорят эксперты.

Данное заявление прозвучало во время видеоконференции, устроенной авторитетной финансовой организацией Bank of America. Проблема давно вышла за пределы сегмента игровой индустрии и производства электронных устройств. Сложившийся дефицит провоцирует эффект домино, негативно влияя на состояние всей глобальной экономики.

Возможно, и в следующем году доступность игровых видеокарт не станет стопроцентной, отмечают в NVIDIA. Производитель делает все, что в его силах. Но дело зашло слишком далеко, чтобы можно было рассчитывать на скорое решение проблем.



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