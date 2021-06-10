Facebook и Instagram ищут возможности не делиться своими доходами с Apple

Мыльный сериал с недовольством высоких комиссий в магазинах приложений и явным нежеланием разработчиков их уплачивать продолжается.

Напомним, что, несмотря на некоторое послабление для мелких разработчиков, App Store оставил для крупных компаний требование платить комиссию в 30%. Представители Facebook и Instagram с этим, разумеется, не согласны.

Представители компаний заявили, что будут искать новые пути реализации своих программных продуктов. Ведь 30% только за право использования раскрученного маркетплейса – это грабеж среди белого дня. Apple не вкладывает ни цента в разработку новых приложений, а только продает их на своей площадке огромному количеству пользователей. Почему же за такую простую функцию «яблочники» требуют больше прибыли, чем могут получить сами разработчики программных продуктов?