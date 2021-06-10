Дочь Виктории Дайнеко расплакалась, когда узнала о свадьбе своего отца

В ходе интервью для YouTube-канала «Алена, блин!» Виктория Дайнеко пояснила о том, как ее 5-летняя дочь узнала о свадьбе своего отца. Оказалось, что девочка расплакалась, так как барабанщик Дмитрий Клейман не только не познакомил ее лично с новой избранницей, но и не сказал о предстоящей женитьбе.

По словам Виктории Дайнеко, они ехали с дочерью в автомобиле, когда певица увидела в ленте новостей новость о свадьбе экс-супруга. Наследница попросила показать ей фото, после чего расплакалась. Артистка попыталась объяснить ребенку, что она с барабанщиком давно уже не вместе и ему нужна новая супруга. Как поняла певица, дочь больше задело то, что Дмитрий Клейман ее даже не познакомил со своей девушкой. Она считает, что с его стороны – это большая ошибка. Сама Виктория Дайнеко даже просила новоиспеченную пару присмотреть за дочкой. Знаменитость была готова к знакомству и даже дружескому общению с новой пассией бывшего мужа. Но тогда ситуация разрешилась сама собой, и они не приехали.

Виктория Дайнеко убеждена, что у музыканта было предостаточно времени, чтобы уделить этому вопросу особое внимание. Дочь бы знала о его намерении снова жениться, и не было бы такой реакции. Однако сам Дмитрий Клейман считает, что в сложившейся ситуации виновата сама певица.

Развод пары состоялся еще в 2017 году. Экс-супруги остались в хороших отношениях ради дочери. Виктория Дайнеко хотела бы, чтобы барабанщик больше времени проводил с ребенком. При этом, алименты от него она не требует.