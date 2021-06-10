 

Астролог предупреждает россиян о крупных переменах в жизни из-за рокового затмения в июне

10.06.2021, 16:30, Разное
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Сегодня состоится солнечное затмение, совпадающее с новолунием. В связи с этим астролог Юлия Рольник предупредила россиян о крупных переменах в жизни.
Солнечное затмение 10 июня 2021 года совпадает с появлением новой луны. Такое событие повлияет на жизнь всех людей планеты. Астролог Юлия Рольник поделилась информацией о том, что стоит ожидать россиянам с 8 по 13 июня. По ее данным, затмение даст начало преображению мира, причем определяющийся сейчас новый путь развития цивилизации будет актуальным почти 19 лет. Человечество ждет появление нового информационного общества, в котором каждый сможет пройти свою дорогу трансформаций, подстраиваясь к условиям нового бытия.

Сейчас в галактике господствует зодиакальный знак Близнецов, а энергетика Солнца соединена с Меркурием. Вместе их синергия дает шансы на исправление ошибок и решение устаревших проблем. Наиболее сильным действие затмения прогнозируется начиная с 8 июня. Вплоть до 13 числа можно рассчитывать на любого рода коммуникации и увеличение контактов.

Следующая за этим квадратура Нептуна приведет к заблуждениям и иллюзиям, вместе с ростом информации, она может оказаться неверной. Следовательно, после 13 июня необходимо тщательнее проверять и не верить без доказательств. Причем, заверяет астролог Рольник, в этот период следует перепроверять даже поставленные врачами диагнозы, так как они могут быть ошибочными.

Не советует специалист и решать в это время какие-либо важные дела, а также начинать что-либо новое. Наступивший промежуток характеризуется повышенным риском поломки техники или транспортных средств. Как пишет «Инфореактор», сейчас пока лучше отложить переезды или авиаперелеты из-за возросшей опасности катастроф.

Источник: inforeactor.ru



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