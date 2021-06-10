 

Ученые нашли редкие генетические варианты внезапной смерти от остановки сердца

10.06.2021, 16:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые, представляющие Медшколу при Университете Мэриленда, выявили генетические варианты внезапной остановки сердца. Оказалось, что каждый пятый пациент, жизнь которого оборвалась по этой причине, имел редкие гены.
Авторы исследования сделали 413 пациентам, средний возраст которых был 41 год, генетическое секвенирование. Все они скончались от сердечной недостаточности, которая произошла внезапно. У 18% испытуемых исследователи обнаружили гены, которые не были известны науке ранее. Эти генетические варианты эксперты связывают с недостаточностью и аритмией. Однако раньше ни у одного из тех, кто является носителем этих генов, не наблюдались такие отклонения. При этом, после проведения вскрытия стало известно, что их сердце выглядело обычно. На главном органе не наблюдалось признаков ни закупорки артерий, ни сердечной недостаточности.

По словам одного из авторов эксперимента Алоке Финна, новое открытие наталкивает на необходимость проведения генетического скрининга у людей, у которых в семейном анамнезе есть внезапные сердечные смерти.

Источник: ufatime.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.09 / Муж принцессы Беатрис нанял на работу свою бывшую девушку

31.10 / Сергей Соседов оценил финансовые потери Софии Ротару из-за закрытия ее отеля в Крыму

11.03 / Пойманная Путиным щука получит материальную компенсацию по решению ЕСПЧ

19.12 / Уфолог обнаружил «доказательства» присутствия людей на Марсе

03.07 / Ранний брак может провоцировать злоупотребление алкоголем

24.03 / Мнение: Счастливчик Алкеймейд

11.03 / Диетолог рассказала о пользе и вреде граната

22.03 / Эксперты назвали группы крови, повышающие риски сердечного приступа

08.06 / Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC будет запущен сегодня в Индии

06.03 / Дмитрий Дюжев рассказал о сердечном приступе Сергея Безрукова прямо на сцене

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика