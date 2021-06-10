Ученые нашли редкие генетические варианты внезапной смерти от остановки сердца

Ученые, представляющие Медшколу при Университете Мэриленда, выявили генетические варианты внезапной остановки сердца. Оказалось, что каждый пятый пациент, жизнь которого оборвалась по этой причине, имел редкие гены.

Авторы исследования сделали 413 пациентам, средний возраст которых был 41 год, генетическое секвенирование. Все они скончались от сердечной недостаточности, которая произошла внезапно. У 18% испытуемых исследователи обнаружили гены, которые не были известны науке ранее. Эти генетические варианты эксперты связывают с недостаточностью и аритмией. Однако раньше ни у одного из тех, кто является носителем этих генов, не наблюдались такие отклонения. При этом, после проведения вскрытия стало известно, что их сердце выглядело обычно. На главном органе не наблюдалось признаков ни закупорки артерий, ни сердечной недостаточности.

По словам одного из авторов эксперимента Алоке Финна, новое открытие наталкивает на необходимость проведения генетического скрининга у людей, у которых в семейном анамнезе есть внезапные сердечные смерти.

Источник: ufatime.ru