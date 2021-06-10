72-летнего принца Чарльза сняли на видео во главе колонны велосипедистов

“Отличное начало 400-километрового велопробега. Принц Уэльский провожает их [участников]”, – говорится в описании к короткому ролику.

На видео принц Чарльз запечатлен на велобайке в светлом костюме с галстуком, но без шлема. Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II ехал во главе велоколонны, состоящей из 30 человек.

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Публикация от Palaces on Wheels #BATPoW (@palacesonwheels2021)

“После встречи с принцем Уэльским группа сторонников проедет на велосипеде 400 км за четыре дня, посетив по пути королевские резиденции”, – сообщили организаторы.

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Публикация от Palaces on Wheels #BATPoW (@palacesonwheels2021)

Контекст:

Принц Уэльский Чарльз родился в 1948 году. Он – старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и ее мужа, принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Принц Чарльз – наследник британского престола, он является первым в очереди на британский престол.

Благотворительный фонд British Asian Trus был организован при поддержке принца Чарльза в 2007 году. За время существования организация помогла нескольким миллионам обездоленных жителей Южной Азии.

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