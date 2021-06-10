“Предложение – убрать УЕФА”. “Пиар-успех Украины”. Реакция соцсетей на решение УЕФА убрать надпись “Героям слава” с формы сборной Украины

“Это – официальное приветствие украинской армии. Мы свое и своих не сдаем. Это всегда было нашим лозунгом. И не государству, которое ведет агрессивную войну против Украины, отменять нашу славу. Хотя Россия только мечтает “отменить” Украину”, – написал пятый президент Украины, лидер “Европейской солидарности” Петр Порошенко. Он также обновил аватарку, поставив рамку со стилизованным фрагментом формы.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2478340698966974

“UEFA постоянно выступает за футбол вне политики. Но своим решением запретить нашей сборной использовать лозунг «Слава Украине! Героям слава! ” она делает наоборот”, – заявил экс-премьер-министр Украины, экс-спикер Верховной Рады Владимир Гройсман.

https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/1508895672612675

“УЕФА требует исключить с футболок украинских футболистов надпись “Героям слава!” якобы из-за “милитаризма” лозунга. Наибольший абсурд в том, что решение принято в угоду России, милитаризм которой видит весь мир и которая семь лет ведет кровавую войну против Украины”, – написал экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Он подчеркнул, что за все военные преступления Россия должна быть лишена участия в международных футбольных чемпионатах.

https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/posts/2124273934393397

“Разочаровывают действия УЕФА. Сначала в организации ответили, что форма сборной не нарушает ее правил и уже утвердили экипировку, а после возмущения РФ – резко изменили свое решение. Почему так?!”, – написал нардеп от “Слуги народа” Андрей Богданец.

https://www.facebook.com/andriy.bogdanets/posts/4517059588356291

“Сказать что это вызвало у меня возмущение, это не сказать ничего! Во-первых, надпись находится на внутренней стороне футболки, и ее не видно. Во-вторых, почему по требованию страны-агрессора и оккупанта мы убираем эти важные для нас слова, которые были заранее согласованы с Союзом европейских футбольных ассоциаций? УЕФА вдруг начал считать эту надпись политически мотивированной? А раньше, до шума из московских болот, они ее таковой не считали? А исполнение гимна государства не является политически мотивированным актом? Этот наглядный прогиб УЕФА под Россию не добавляет уважения к ним”, – написал муфтий, глава Украинского центра исламоведческих исследований Саид Исмагилов.

https://www.facebook.com/said.ismagilov/posts/4009923369099229

“Требуют убрать официальное поздравление Вооруженных сил Украины. Чтобы не раздражать Россию. Еще лучший способ не раздражать Россию – убрать Вооруженные силы Украины. Или просто – Украину?”, – отметил нардеп от “Европейской солидарности”, бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Он также предложил устроить флешмоб на странице чемпионата – оставить там много комментариев о том, что речь не о политическом или нацистском лозунге, как Россия пытается убедить УЕФА, а о части исторического девиза.

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/10219671935728413

“Извините, но…” – написал блогер Дмитрий Коваленко и добавил картинку, где место лозунга на футболке занял другой известный слоган: “Путин – х…йло”. Нардеп от “Голоса” Ярослав Юрчишин предложил отправить ее на утверждение в УЕФА.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3080775298807935

Усовершенствовать футболку предложил и политолог Виктор Таран. “После запрета УЕФА слогана “Героям Слава!” дизайнеры разработали альтернативный лозунг. Путин – Ла-Ла-Ла!”, – написал он.

https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158449221871859

Еще несколько вариантов дизайна предложил основатель движения UAnimals Александр Тодорчук.

https://www.facebook.com/sashatodorchuk/posts/4399694510049080

Переделать лозунг на “Слава нации – Смерть врагам” предложила советник по коммуникациям при Министерстве иностранных дел Евгения Сливко. “Может, тогда им понравится”, – предположила она.

https://www.facebook.com/zhenya.slivko/posts/3986973354755340

“Странно, что ФФУ не смогла или не захотела подать в УЕФА контраргументы… То есть, по аннексии Россией чужих территорий никаких санкций со стороны международных футбольных организаций не будет. Более того – даже в качестве поощрения позволят агрессору проводить Кубок мира. А вот надпись на футболке национальной команды Украины, где отсутствует какой-либо расистский или нацистский лозунг, – неприемлема”, – написал бывший замглавы ЦИК Андрей Магера.

https://www.facebook.com/andriy.magera/posts/4215065878559613

“УЕФА” требует убрать лозунг “Героям Слава” с футбольной формы украинцев. Мое предложение – убрать УЕФА”, – написала телеведущая Янина Соколова.

https://www.facebook.com/yanina.sokolova/posts/4480777291933669

“Если на то пошло, то надпись “Героям – слава”, которая УЕФА типа не нравится на футболках сборной, далеко не такая милитаристская, как аналогичная надпись россиян “Газпром”, – отметил журналист и переводчик Александр Михельсон.

https://www.facebook.com/olexander.mykhelson/posts/4070554786391316

“Футболка жене куплена, моего размера уже не было. Но – будет! Запретить болельщикам ее никто не сможет!” – подчеркнул телеведущий Игорь Кондратюк.

https://www.facebook.com/igor.kondratiuk.5/posts/3569007859904174

“Да, россиянцы порадуются, что убрали кусочек “Героям слава!” формы. Но карту с Крымом оставили и “Слава Украине!”. Поэтому у нас 3/4 победы…” – написала журналистка Марина Данилюк-Ермолаева.

https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva/posts/3958345830887610

Большинство месседжей, которые Украина хотела отправить миру, на футболке остались, а что было на воротничке внутри, никто бы и не видел, считает инвестиционный банкир Сергей Фурса. “Фактически, УЕФА почти не изменила форму. Фактически, мы получили почти все, что хотели. Но нет. Почему-то все кричат: “Зрада”, – написал он.

https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/4777207225638987

Экс-глава “Нафтогазу України” Андрей Коболев считает, что эта ситуация может стать одним из топовых кейсов для недавно созданного Центра противодействия дезинформации. “СССР и россияне потратили много времени и ресурсов на “дегуманизации” украинского движения за независимость. И они в этих усилиях достигли серьезных успехов… Поэтому, на мой взгляд, кейс очевидный и очень важный, хотя и не простой. Его успех очень сильно помог бы “сшить страну”, – написал Коболев.

https://www.facebook.com/andriy.kobolyev/posts/10158511993693440

А журналист Иван Яковина считает, что эта ситуация уже сейчас – “большой пиар-успех Украины”. Он подчеркнул, что УЕФА фактически официально признала Крым частью Украины, а Россию – государством оккупантом.

“Теперь эта информация обязательно будет донесена до каждого зрителя каждой игры с участием Украины (а может, и России), так как все комментаторы мира обожают рассказывать разные байки на стыке политики и футбола, когда им надо чем-то заполнить паузы в трансляции. Стратегическая цель российской пропаганды – добиться “нормализации” оккупации в мировом общественном сознании – снова получила серьезную пробоину”, – написал Яковина.

https://www.facebook.com/yakovina.ivan/posts/10159833563885798

—