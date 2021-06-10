Шесть судей КСУ заблокировали его работу, требуя участия в заседаниях Тупицкого – СМИ

Отмечается, что перед голосованием за повестку дня, судья Александр Литвинов заявил, что указ Зеленского об увольнении Тупицкого и Касминина неконституционный, а действия сотрудников УГО, которые не допускают их на заседание – незаконные.

Литвинова поддержали пятеро судей КСУ: Ирина Завгородня, Виктор Городовенко, Виктор Кривенко, Сергей Сас и Петр Филюк.

Все они отказались голосовать пока в КСУ не допустят Тупицкого и Касминина. После этого шестеро судей провалили голосование за повестку дня, и заседание закрылось, сообщили источники “Бабелю”. По их мнению, цель действия судей – показать, что без Тупицкого суд парализован.

В четверг Большая палата КСУ должна была рассматривать дело по представлению 51 народного депутата о конституционности закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, сообщается на сайте суда.

Контекст:

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро расследований (ГБР) отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

Журналисты программы “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и “UA:Перший”) сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода.

29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы суда. 26 февраля 2021 года глава государства продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.

В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В суде отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить КСУ. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, в Окружной административный суд Киева и перешел на дистанционный режим работы.

27 марта 2021 года был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 30 марта Тупицкий обжаловал указ.

Дело Тупицкого рассматривает Подольский райсуд Киева. Перед этим ходатайство по мере пресечения рассматривал Печерский районный суд, Тупицкий несколько раз не приходил на заседания, прокуратура ходатайствовала о принудительном приводе, а сам он объяснял свои неявки состоянием здоровья и утверждал, что не уклоняется от присутствия на заседаниях суда.

1 июня на заседании Печерского суда прокуроры попросили об отзыве ходатайства о мере пресечения, так как уголовное производство направили в Подольский райсуд Киева в связи с завершением стадии досудебного расследования.

Тупицкий 8 июня заявил, что “чист перед судом” и не будет скрываться от следствия.

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