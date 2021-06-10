“Взорву ваши вкусовые рецепторы солеными сырниками”. Хименес-Браво поделился оригинальным рецептом

“Взорву ваши вкусовые рецепторы солеными сырниками. Кто не любит сырники? Все обожают. Предлагаю приготовить очень оригинальные и сытные сырники”, – анонсировал блюдо кулинарный эксперт.

Для приготовления понадобится:

300 г творога;

два желтка;

20 г сыра чеддер;

20 г пармезана;

щепотка соли;

щепотка сахара;

5 г муки.

Смешав ингредиенты, Хименес-Браво с помощью специальной лопатки сформировал сырники и слегка обжарил их на сковороде, смазанной растительным маслом. После этого он рекомендует на пять минут отправить сырники в духовку.

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Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии в 1972 году. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте “МастерШеф”.

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

7 мая 2021 года Хименес-Браво получил украинское гражданство.

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