“Взорву ваши вкусовые рецепторы солеными сырниками”. Хименес-Браво поделился оригинальным рецептом
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“Взорву ваши вкусовые рецепторы солеными сырниками. Кто не любит сырники? Все обожают. Предлагаю приготовить очень оригинальные и сытные сырники”, – анонсировал блюдо кулинарный эксперт.
Для приготовления понадобится:
300 г творога;
два желтка;
20 г сыра чеддер;
20 г пармезана;
щепотка соли;
щепотка сахара;
5 г муки.
Смешав ингредиенты, Хименес-Браво с помощью специальной лопатки сформировал сырники и слегка обжарил их на сковороде, смазанной растительным маслом. После этого он рекомендует на пять минут отправить сырники в духовку.
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Контекст:
Хименес-Браво родился в Колумбии в 1972 году. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте “МастерШеф”.
Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.
В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.
7 мая 2021 года Хименес-Браво получил украинское гражданство.
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